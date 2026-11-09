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Ce merită să cumperi pentru garderoba de toamnă, de Black Friday (P)

Ioana Oprean

Publicat

acum 31 de minute

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Ce merită să cumperi pentru garderoba de toamnă, de Black Friday (P)

Toamna nu vine doar cu schimbări ale vremii, ci ale garderobei. Rochiile vaporoase și sandalele ajung treptat în spatele dulapului, iar puloverele, paltoanele și încălțămintea închisă revin în prim-plan. Dacă te gândeai de ceva vreme să-ți schimbi câteva piese sau să adaugi ceva nou în garderobă, Black Friday poate fi un bun prilej să faci acest lucru fără să cheltuiești mai mult decât ți-ai propus.

Petrecerea Divorțaților

Nu este nevoie să pornești de la zero. De multe ori, câteva articole noi sunt suficiente pentru a schimba aspectul unor ținute pe care le-ai purtat deja. Un pulover într-o culoare remarcabilă, o geacă pe care o poți combina cu aproape orice sau o pereche de pantaloni cu o croială șic pot deveni rapid preferatele sezonului.

Haine pe care chiar le vei purta

Înainte să te lași prinsă de reducerile din magazine, merită să te gândești puțin la ce îți lipsește. Poate ai nevoie de un palton mai călduros, de un cardigan pe care să-l iei cu tine în zilele răcoroase sau de câteva piese care să te scoată din rutina obișnuită a ținutelor.

Negrul, bejul și nuanțele de maro sunt alegeri ușor de combinat, dar toamna este și un moment bun pentru a introduce puțină culoare. Burgundy, verdele închis sau tonurile de cărămiziu arată foarte bine în combinație cu denimul și materialele groase. Iar dacă preferi ținutele simple, un accesoriu interesant poate fi suficient pentru a le schimba complet.

Botinele, printre cele mai inspirate cumpărături de sezon

Când vine vorba despre garderoba de toamnă, încălțămintea merită mai multă atenție decât îi acordăm de obicei. O pereche de botine poate fi purtată luni întregi și se integrează ușor în aproape orice stil vestimentar.

Botinele cu talpă groasă sunt o alegere populară pentru ținutele casual, mai ales alături de jeans, pantaloni largi sau rochii tricotate. Pentru zilele în care ai nevoie de o ținută ceva mai elegantă, modelele cu toc mic sau mediu sunt la fel de practice. Cele în nuanțe de negru și maro rămân ușor de asortat, însă modelele cu detalii metalice, catarame sau texturi diferite pot aduce un plus de personalitate.

Pe Fashion Days poți descoperi o varietate de botine de dama, de la modele clasice, potrivite pentru ținutele de zi cu zi, până la variante cu un design mai îndrăzneț. Dincolo de aspect, contează să alegi o pereche în care te simți bine și pe care o poți purta fără probleme pe parcursul unei zile întregi.

Reduceri, dar și alegeri inspirate

Black Friday poate fi tentant, mai ales atunci când reducerile apar peste tot. Tocmai de aceea, o listă cu articolele pe care vrei să le cumperi te poate ajuta să nu te pierzi printre ofertele momentului. Este mai ușor să faci alegeri inspirate atunci când știi deja ce cauți. Tot ceea ce contează este să cumperi piese în care te simți bine, pe care le poți combina ușor și care îți reflectă stilul.

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