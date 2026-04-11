FOTO | ”Lecții” de promovare de la Consiliul Județean Alba: Potrivit comunicatorilor, Transapuseana trece pe lângă Mănăstirea Râmeț

Într-o postare publicată pe o rețea de socializare, sâmbătă, 11 aprilie 2026, Consiliul Județean Alba susține că Transapuseana trece pe lângă Mănăstirea Râmeț.

Mai exact, postarea încearca să promoveze Transapuseana pentru ,,Destinația Anului 2026”, la secțiunea ”Ținuturi fermecate”. La prima impresie, acest lucru nu este deloc unul rău. Totuși, la o privire mai atentă, din cele 8 fotografii publicate, 2 sunt cu mănăstirea Râmeț, care se află pe un alt drum, nu Transapuseana.

În realitate, Drumul Mănăstirilor și Sihaștrilor este cel care se află în proximitatea Mănăstirii Râmeț.

Așteptăm cu interes următoarea campanie: poate vedem și cadre din Bucovina, două-trei mănăstiri pictate, eventual și un apus de la mare, ca să fie pachetul complet. Că doar nu stricăm estetica postării cu detalii precum „realitatea”.

Transapuseana chiar nu are nevoie de improvizații. Este un drum spectaculos, cu peisaje reale, autentice, suficiente cât să umpli zeci de postări fără să „împrumuți” nimic din altă parte. Dar asta ar presupune documentare și un minim respect pentru public.

În schimb, primim o promovare făcută pe genunchi, în care orice obiectiv turistic din județ devine decor interschimbabil. Azi e Râmeț pe Transapuseana, mâine poate punem Alba Iulia la mare – cine mai verifică?

Postarea este penibilă, jenantă, iar penibilul, chiar dacă atrage reacții pe rețelele de socializare, spre deosebire de turism, nu atrage pe nimeni!

,,Împreună decidem Destinația anului 2026! Votează Transapuseana la categoria Tărâmuri fermecate, până în 25 aprilie!

De ce? Pentru că, pe parcusul celor 78 de km, este o experiență de neuitat pentru iubitorii de natură, cultură și aventură! Este o destinație care te poartă spre o altă lume, te poartă spre origini, într-un peisaj cultural unic. Transapuseana nu este doar o șosea, ci o cale deschisă spre viitor, care leagă oamenii și patrimoniul vernacular!”, se arată în postarea publicată de Consiliul Județean Alba.

