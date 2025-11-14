FOTO | Lecție de siguranță la Pianu de Sus: Elevii clasei I au învățat cum să se ferească de pericole. Polițiștii au transformat ora într-o poveste interactivă
FOTO | Lecție de siguranță la Pianu de Sus: Elevii clasei I au învățat cum să se ferească de pericole. Polițiștii au transformat ora într-o poveste interactivă
Polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenirea Criminalității au ajuns din nou în mijlocul celor mici, în cadrul Programului Național „Școala Siguranței Tedi”. Copiii au avut parte de o activitate interactivă, prin care au învățat, pe înțelesul lor, cum să se ferească de pericole și cum să circule în siguranță, atât la școală, cât și în timpul liber.
Citește și: VIDEO | Jandarmii din Alba Iulia, în misiune specială pentru cei mici: Minnie și Mickey Mouse au fost surpriza care a stârnit aplauze și râsete
Astăzi, 14 noiembrie 2025, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenirea Criminalității au desfășurat, în cadrul Programului Național Școala Siguranței Tedi, o activitate informativ-preventivă la Școala Gimnazială Pianu de Sus.
Elevii clasei I, prin intermediul unei povești al cărei protagonist a fost Tedi, au primit sfaturi utile despre regulile de circulație rutieră, despre cum ar trebui să evite pericolele și despre cum ar trebui să-și petreacă timpul, în siguranță, acasă, la școală și la joacă.
Întrebările puse de către polițiști, la finalul activității, cu ajutorul unui chestionar, pentru a se asigura că elevii și-au însușit informațiile transmise, au menținut interesul celor mici, aceștia fiind recompensați cu diplome.
Mai mult, elevii au urmat sfatul lui Tedi – ,,Atunci când te simți obosit, fă o pauză şi desenează. În felul acesta, mintea ta se odihnește.” – și au colorat fișa de lucru oferită de către polițiști.
Polițiștii răspund tuturor solicitărilor formulate de cadrele didactice care doresc ca cei mici să participe la o lecție cu tematică preventivă, în contextul Programului Național Școala Siguranței Tedi .
