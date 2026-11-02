Sport

Foto | Laura Bogdan, de la CS Unirea Alba Iulia, campioană europeană U23 la judo! Aur la Napoli, după o finală câștigată în 29 de secunde. Alexandru Sibișan, în lupta pentru bronz 

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 45 de minute

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Laura Bogdan, de la CS Unirea Alba Iulia, campioană europeană U23 la judo! Aur la Napoli, după o finală câștigată în 29 de secunde. Alexandru Sibișan, în lupta pentru bronz

CS Unirea Alba Iulia încheie Campionatele Europene de Judo U23 de la Napoli, Italia, cu un titlu continental cucerit de Laura Bogdan și un loc 5 obținut de Alexandru Sibișan.

Petrecerea Divorțaților

Laura Bogdan (sportiva cu dublă legitimare: CS Unirea Alba Iulia, U Cluj) a câștigat medalia de aur la categoria -48 kg, vineri, 30 octombrie 2026. Pregătită la clubul albaiulian de antrenorii Alin Dinu și Cristian Dinu, sportiva a obținut patru victorii într-o categorie cu 17 participante.

În drumul spre titlu, Laura le-a învins pe Vera Wandel, din Țările de Jos, Claudia Pla Belmonte, din Spania, și Fina Pamedie Katendi Nzuzi, din Franța. În finală, a învins-o pe belgianca Lotte Vandevoort prin ippon, după numai 29 de secunde.
Aurul de la Napoli se adaugă titlului european de seniori la Ne-Waza, categoria -52 kg, câștigat la Riga, și medaliilor de bronz de la European Open de seniori de la Praga și Sarajevo. Laura are dublă legitimare, la CS Unirea Alba Iulia și U Cluj.

Alexandru Sibișan, în lupta pentru bronz la categoria -100 kg

Alexandru Sibișan (sportiv cu dublă legitimare: CS Unirea Alba Iulia, CSM Pitesti), s-a clasat pe locul 5 într-o categorie care a reunit 18 sportivi, ajungând până la meciul pentru medalia de bronz.

Sportivul CS Unirea Alba Iulia l-a învins pe neerlandezul Joes Schell prin ippon, în numai un minut și 45 de secunde.

În sferturile de finală, a pierdut în fața germanului Jannis Baschin, cel care avea să devină vicecampion european.

Alexandru a continuat în recalificări, unde l-a învins pe portughezul Diogo Chantre. În meciul pentru bronz, a fost învins de austriacul Ronald Proell, încheind competiția pe poziția a cincea.

„Felicitări sportivilor și antrenorilor pentru munca și rezultatele obținute!”, au transmis reorezentanții clubului CS Unirea Alba Iulia.

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