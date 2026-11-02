Alexandru Rogobete vrea să schimbe plata gărzilor în spitale: Și medicii rezidenți ar urma să fie incluşi în liniile de gardă plătite

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat că va face tot ce ţine de el ca până la finalul anului 2026, gărzile să fie plătite corespunzător, iar rezidenţii să fie incluşi în liniile de gardă plătite. Ministrul a precizat că a vorbit deja cu ministrul Finanţelor şi impactul bugetar este aproximativ la jumătate de miliard de lei, pe an.

„Dacă discutăm despre resursa umană din sănătate, din punctul meu de vedere, cea mai mare urgenţă astăzi, şi lucrăm deja pentru a reuşi să o rezolvăm până la finalul 1 decembrie acestui an, este plata gărzilor la valoarea salariului aflat în plată”, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la Antena 3 CNN.

Ministrul a precizat că tariful de gardă se calculează la salariul din anul 2018: „Aici este o mare inechitate pentru cei care efectuează gardă în spital şi aici apare tensiunea şi problemele pe care le cunoaştem cu toţi, linii de gardă neacoperite. (..) Eu cred că odată cu această actualizare şi indexare a tarifelor la valoare anului 2026, aşa cum este normal până la urmă, tensiunea din gardă o să scadă, plus că pe lângă această actualizare a tarifelor, îmi doresc să adăugăm şi un mecanism de plată progresiv”, a mai anunţat ministrul.

El a explicat că acest lucru înseamnă că cine face o gardă pe lună primeşte tariful de gardă la valoarea anului 2026.

„De la a doua, a treia, a patra gardă în plus pe lună, îmi doresc să adăugăm un bonus, tariful de gardă să crească progresiv, pentru că gradul de epuizare al unui medic care face 5, 6, 7 gărzi pe lună este unul foarte mare comparativ cu cel care face doar o gardă. Ori eu consider că este etic, că este echitabil să recompensăm dacă doriţi această muncă suplimentară, care nu este deloc uşoară în gardă şi mai ales în spitalele mari de urgenţă”, a subliniat ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete a precizat că săptămâna viitoare va începe întâlnirile oficiale cu sindicatele.

„Rezidenţii de anul 1, 2 şi 3 nu sunt plătiţi pentru gardă” „Mă voi întâlni pe rând cu reprezentanţii lor şi am avut deja o întâlnire cu Colegiul Medicilor din România, cu doamna profesor Poiană, i-am expus gândirea pentru gardă. Pare că suntem toţi alineaţi pe această discuţie. Sigur, ne întâlnim pentru cosmetizări, adaptări, optimizări administrative, dar îmi doresc ca până la finalul acestui an să rezolvăm gărzile odată, pentru că este nedrept, de atât de mulţi ani, medicii din ţara asta să facă gărzi voluntar”, a menţionat ministrul Sănătăţii.

Rogobete a mai afirmat că ţine foarte mult la tânăra generaţie, la medicii rezidenţi: „Astăzi, în România, rezidenţii de anul 1, 2 şi 3 nu sunt plătiţi pentru gardă şi nu fac o gardă, fac de la 5 gărzi în sus şi în programul de guvernare, dar şi în obiectivele mele, ca ministru al sănătăţii, sunt incluse inclusiv plata gărzilor pentru medicii rezidenţi, indiferent de anul de studiu. Şi îmi doresc să se aplice deodată cu creşterea tarifelor pentru toate categoriile profesionale”, a completat ministrul Sănătăţii.

Oficialul a precizat că a discutat informal cu ministrul Finanţelor. „Impactul bugetar este aproximativ la jumătate de miliard de lei, pe an. Nu este o sumă atât de mare, ţinând cont că bugetul sistemului de sănătate este de 130 de miliarde pe an”, a mai spus Alexandru Rogobete.

„Voi face tot ce ţine de mine, ca până la finalul anului gărzile să fie plătite corespunzător şi rezidenţii să fie incluşi în liniile de gardă plătite”, a subliniat ministrul.

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