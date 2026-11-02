Cât de importantă este vaccinarea anti-VSR pentru protejarea bebelușilor și a vârstnicilor: Ce spun specialiștii
Cât de importantă este vaccinarea anti-VSR pentru protejarea bebelușilor și a vârstnicilor: Ce spun specialiștii
Societatea Română de Pneumologie avertizează asupra riscurilor reprezentate de Virusul Sincițial Respirator (VSR), în contextul apropierii sezonului infecțiilor respiratorii. Potrivit estimărilor, peste 5.500 de persoane vârstnice ajung anual în spitalele din România din cauza infecțiilor asociate acestui virus, în timp ce numărul internărilor în rândul sugarilor cu vârsta sub șase luni depășește 5.100.
Medicii atrag atenția că sugarii și persoanele în vârstă sunt categoriile cele mai vulnerabile, iar vaccinarea și măsurile de prevenție pot reduce riscul formelor severe de boală. Mesajul vine în contextul marcării, în perioada 2-8 noiembrie, a Săptămânii de conștientizare a VSR (RSV Awareness Week), o campanie desfășurată la nivel internațional.
Specialiștii avertizează că circulația virusului este în creștere, iar secțiile de pneumologie și pediatrie ar putea fi suprasolicitate în sezonul rece, în lipsa unor măsuri preventive.
Deși VSR este cunoscut în special pentru bronșiolita pe care o provoacă la sugari, infecția poate avea consecințe grave și în cazul adulților în vârstă. Persoanele de peste 60 de ani, în special cele care suferă de boli pulmonare cronice, afecțiuni cardiovasculare, diabet sau au imunitatea scăzută, prezintă un risc crescut de pneumonie, insuficiență respiratorie și agravare a bolilor preexistente.
Conform datelor prezentate de Societatea Română de Pneumologie, în România sunt estimate aproximativ 12.000 de spitalizări anuale asociate VSR în rândul adulților cu vârsta peste 18 ani. Costurile medicale directe ajung la aproape 27 de milioane de euro pe sezon.
Virusul poate provoca inclusiv apariția unor afecțiuni cardiovasculare sau agravarea celor deja existente, precum și exacerbarea bolilor pulmonare cronice. În cazul pacienților cu BPOC, insuficiență cardiacă sau boală coronariană, infecția poate evolua rapid și poate necesita spitalizare.
„Vigilența pe care o avem pentru bebeluși trebuie să o avem și pentru bunici”, a declarat Florin Mihălțan, președintele Societății Române de Pneumologie, subliniind că VSR nu trebuie considerat o simplă răceală sezonieră în cazul persoanelor vulnerabile.
Cât de mare este riscul pentru cei mai mici copii?
Un studiu european publicat în Journal of Infectious Diseases estimează că, în România, VSR este asociat cu 8.896 de spitalizări anual în rândul copiilor sub cinci ani. Acestea reprezintă 2,1% din totalul internărilor pentru această categorie de vârstă și 7,2% din spitalizările pentru afecțiuni respiratorii.
Riscul este cu atât mai ridicat cu cât vârsta copilului este mai mică. Astfel, sunt estimate 68,8 spitalizări la 1.000 de sugari cu vârsta între 0 și 2 luni, comparativ cu 37,7 la 1.000 în cazul celor cu vârsta între 3 și 5 luni.
Un alt studiu, publicat în 2024, arată că sugarii infectați cu VSR au un risc de 27,3 ori mai mare de a dezvolta insuficiență respiratorie, iar durata medie a spitalizării este de aproximativ cinci zile.
Ce măsuri de prevenție recomandă medicii?
Întrucât VSR nu beneficiază de un tratament antiviral specific, îngrijirea pacienților urmărește ameliorarea simptomelor. În cazurile grave, poate fi necesară administrarea de oxigen sau chiar ventilația mecanică.
Pentru reducerea riscului de îmbolnăvire și a complicațiilor, pneumologii recomandă persoanelor de peste 60 de ani și pacienților cu afecțiuni cronice să discute cu medicul de familie sau cu pneumologul despre vaccinarea anti-VSR, înainte de atingerea vârfului sezonului respirator.
De asemenea, gravidele sunt încurajate să discute cu medicul obstetrician sau cu medicul de familie despre vaccinarea maternă anti-VSR, recomandată în intervalul de sarcină de 24-36 de săptămâni, pentru protejarea bebelușului după naștere.
În cazul nou-născuților, părinții pot solicita pediatrului informații despre posibilitatea administrării anticorpilor monoclonali, în funcție de recomandările medicale aplicabile și de situația clinică.
Medicii recomandă totodată evitarea expunerii sugarilor la fumul de țigară, spațiile aglomerate și contactul apropiat cu persoane care prezintă simptome respiratorii. Aerisirea locuinței și igiena riguroasă a mâinilor sunt alte măsuri importante de prevenție.
Care sunt semnele de alarmă la sugari?
Părinții trebuie să solicite rapid evaluare medicală dacă observă la bebeluș respirație dificilă sau șuierătoare, alimentație insuficientă, episoade de apnee, somnolență neobișnuită ori modificări ale culorii pielii.
Specialiștii subliniază că recunoașterea timpurie a simptomelor și prevenția sunt esențiale pentru protejarea celor mai vulnerabile categorii de populație în sezonul infecțiilor respiratorii.
sursa: Agerpres
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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