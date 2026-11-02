Transport în comun în Alba Iulia: Pregătiri pentru delegarea gestiunii către noua companie a administrației locale. Proiect de hotărâre în consultare publică
Transport în comun în Alba Iulia: Pregătiri pentru delegarea gestiunii către noua companie a administrației locale. Proiect de hotărâre în consultare publică
Primăria Alba Iulia a pus luni, 2 noiembrie 2026 în consultare publică proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local. Documentul, susținut printr-un referat de aprobare, este însoțit de un regulament al serviciului și de un caiet de sarcini.
De ce acum
Contextul este un termen apropiat. Serviciul este asigurat în prezent de Societatea de Transport Public SA Alba Iulia, în baza contractului nr. 26/48 din 7 ianuarie 2021, încheiat cu Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local. Contractul are durata de șase ani și expiră la 7 ianuarie 2027, deci peste mai puțin de două luni.
Referatul amintește că, prin HCL nr. 362/2025, consiliul local a optat pentru gestiunea încredințată unei societăți municipale, pe baza unui studiu de oportunitate. Modelul de licență de traseu anexat regulamentului menționează ca operator SC Alba Iulia Transport Local SRL, cu sediul pe Calea Moților nr. 5A.
Drept exclusiv pentru un singur operator
Regulamentul prevede că administrația locală din Alba Iulia atribuie serviciul unui singur operator rutier, care va avea drept exclusiv pe teritoriul administrativ al orașului, în schimbul obligațiilor de serviciu public. Atribuirea se face prin procedura din art. 5 alin. (2) al Regulamentului (CE) nr. 1370/2007. Acest articol permite, în anumite condiții, atribuirea directă către o entitate controlată de autoritate. Licențele de traseu se eliberează pe trei ani, sunt nominale și nu pot fi transmise. Regulamentul intră în vigoare la data încheierii contractului de delegare.
Ce i se cere operatorului
Cerințele sunt numeroase și, în mare parte, concrete:
*doar autobuze urbane, cu tahograf și limitator de viteză, climatizare sau încălzire funcțională și inspecție tehnică la zi;
*informare vizuală și sonoră în autobuz privind stația următoare, plus afișaj dinamic în stații pentru modificări de program;
*abonamente tip card contactless, inclusiv pentru categoriile cu reduceri;
*dispecerat și Sistem Centralizat de Monitorizare a vehiculelor, plus echipaje de intervenție și depanare;
*vehicule de rezervă pentru înlocuirea celor defecte și curățenie zilnică;
*asigurarea călătorilor și a bagajelor, locuri rezervate pentru persoane cu dizabilități, vârstnici, gravide și persoane cu copii în brațe;
*transport gratuit pentru copiii sub 5 ani;
*evidență contabilă separată dacă operatorul prestează și alte tipuri de transport.
Gratuitatea este prevăzută prin lege pentru veterani și văduve de război, persoane persecutate politic, luptători din Revoluția din 1989 și persoane cu handicap grav, împreună cu însoțitorii lor. Donatorii de sânge au abonament cu reducere de 50% pentru o lună. Pensionarii și șomerii pot primi facilități prin hotărâre locală. Pentru elevi se aplică HG 810/2023.
Tarife și sancțiuni pentru călători
Tarifele se stabilesc prin hotărâre de consiliu local, pe baza fundamentării operatorului și a metodologiei din Ordinul ANRSC 272/2007. Textul prevede recuperarea costurilor din tarife și din bugetul local, cu un profit rezonabil pentru operator. Biletul contravențional costuie 25 lei, achitat pe loc. Altfel, amenda este între 100 și 500 lei. Alte contravenții pentru călători (fumat, degradări, zgomot, urcat în mers) sunt între 100 și 500 lei. Operatorii riscă amenzi între 10.000 și 30.000 lei pentru nerespectarea regulamentului, iar șoferii între 1.000 și 3.000 lei.
Indicatori, garanție și penalizări
Partea cu cel mai mare impact financiar este capitolul de performanță. Regulamentul stabilește un set de indicatori, fiecare cu un nivel maxim permis lunar fără penalizare și cu o pondere în totalul de 100%.
Cei mai grei indicatori, cu câte 15% fiecare, privesc regularitatea serviciului. Operatorul nu poate depăși 5% curse neregulate din culpa sa și nici 5% curse neefectuate, iar pragul pentru traseele anulate sau neefectuate mai mult de 24 de ore este de numai 0,2% din totalul traseelor atribuite.
Reclamațiile fundamentate ale călătorilor privind dotările de confort și calitatea serviciului sunt urmărite pe trei paliere. Sunt tolerate cel mult 5 reclamații fundamentate pe lună (pondere 5%), din care cel mult 3 rezolvate în termen legal (pondere 5%) și cel mult 2 rămase fără răspuns în termen legal (pondere 10%).
Pentru protecția mediului, ponderea este de 10%, iar pragul este de 7% din vehiculele necesare programului de circulație care nu respectă norma EURO 6. La capitolul flotă, vechimea medie a vehiculelor nu trebuie să depășească 5 ani, tot cu pondere de 10%.
Ultimii trei indicatori au câte 5% fiecare. Sancțiunile și penalitățile plătite de operator pentru nerespectarea condițiilor de calitate și de mediu nu pot depăși 5.000 lei, abaterile de la lege constatate și sancționate de personalul împuternicit nu pot trece de 20, iar accidentele din vina personalului propriu sunt limitate la 5.
Penalizarea se reține din garanția de bună execuție, trecută în document la 42.584,01 lei. Formula este diferența dintre nivelul înregistrat și cel permis, înmulțită cu ponderea indicatorului și cu valoarea garanției. Evaluarea respectării indicatorilor se face la șase luni, iar rezultatul este un plan de măsuri și, după caz, sancțiuni. Modul exact de cuantificare urmează să fie stabilit în contractul de delegare.
Un paragraf se remarcă prin fermitate. Orice eveniment raportat ca neimputabil operatorului, care nu este însoțit de dovezi pe suport fizic, precum procese-verbale, fotografii cu marcaj orar sau loguri din dispeceratul fizic, este respins la decontare. Kilometrii aferenți se taie automat de la plată, iar operatorului i se aplică penalitățile contractuale corespunzătoare. Textul invocă drept justificare conformitatea cu Regulamentul 1370/2007 și eliminarea riscului de supracompensare financiară.
foto – cu rol ilustrativ
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