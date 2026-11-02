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Foto | Blăjeanul Victor Oniga, titular în Cipru – România 0-2, în preliminariile EURO 2027 la U17: Tricolorii, calificați în următoarea rundă preliminară

Lucian Dărămuș

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Blăjeanul Victor Oniga, titular în Cipru – România 0-2, în preliminariile EURO 2027 la U17: Tricolorii, calificați în următoarea rundă preliminară

Tânărul jucător Victor Oniga, originar din Blaj și legitimat la FK Csikszereda, a fost titular în meciul România U17 – Cipru U17, disputat luni, 2 noiembrie 2026, contând pentru prima rundă a calificărilor pentru EURO 2027.

Petrecerea Divorțaților

Victor Oniga a evoluat pe parcursul primei reprize a duelului de pe pământ cipriot.

Meciul s-a încheiat cu scorul de 2-0 în favoarea reprezentativei U17 a României (autogol Panagi, în minutul 90+2, respectiv gol Avram, ]n minutul 90+4), în urma acestui rezultat tricolorii obținând calificarea în următoarea rundă preliminară. Tricolorii U17 vor evolua în Liga A.

În primul joc din calificări, tricolorii pregătiți de Alexandru Ciobanu s-au impus cu 4-0 în fața Insulelor Feroe.Victor Oniga a înscris două goluri în această partidă.

Într-un alt meci al mini-turneuluim Cipru și Insulele Feroe au remizat, scor 2-2.

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