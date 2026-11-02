Scenariu de film la Alba după ce un fugar a stat ascuns într-o șură în Munții Apuseni timp de 8 luni: Mascații l-au ridicat pe loc și l-au dus direct după gratii

Un bărbat de 54 de ani, dat în urmărire generală după ce a refuzat să se mai întoarcă la Penitenciarul Giurgiu, acolo unde trebuia să ispășească o pedeapsă grea pentru viol a fost capturat săptămâna trecută în județul Alba.

Pagina de Facebook denumită ,,Penitenciare Informații” care publică texte despre mediul penitenciar a relatat următoarele printr-o postare:

Mesajul integral publicat de ,,Penitenciare Informații” este următorul:

,,8 luni ascuns într-o șură în Munții Apuseni. Scenariu de film la Alba, fugarul din penitenciar capturat de mascați.

A sfidat autoritățile luni de zile, trăind ca un sihastru în una dintre cele mai izolate zone din România.

Un bărbat de 54 de ani, dat în urmărire generală după ce a refuzat să se mai întoarcă la Penitenciarul Giurgiu (unde executa o pedeapsă grea pentru viol), a fost în sfârșit capturat!

Din februarie și până acum, bărbatul a trecut neobservat, mutându-se din loc în loc prin zone uitate de civilizație.

Polițiștii i-au dat de urmă în satul Cheia (județul Alba), o zonă extrem de greu accesibilă, unde fugarul își improvizase adăpostul direct într-o șură.

Mascații l-au ridicat pe loc și l-au dus direct după gratii, unde își va ispăși restul de pedeapsă, plus anii adăugați pentru evadare.

Un caz incredibil care ridică mari semne de întrebare: cum a reușit să supraviețuiască atât de mult timp fără să lase nicio urmă?”, se arată în mesajul publicat de Penitenciar Informații.

Secțiune Știri sub articolul principal