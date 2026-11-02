Curier Județean

2 noiembrie 2026 | Prețurile la benzină și motorină în Alba Iulia: Cât costă carburanții astăzi la cele mai cunoscute benzinării din oraș

Bogdan Ilea

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Prețurile la benzină și motorină în Alba Iulia: Cât costă carburanții astăzi la cele mai cunoscute benzinării din oraș

Prețurile carburanților se mențin la un nivel ridicat în Alba Iulia, luni, 2 noiembrie 2026. La principalele benzinării din oraș, benzina costă în medie aproximativ 10,06 lei pe litru, în timp ce prețul mediu al motorinei este de circa 10,91 lei pe litru.

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Prețul carburanților în Alba Iulia, duminică, 2 noiembrie 2026: 

OMV:

  • Motorină – 10.92 lei
  • Benzină – 10.07 lei

Petrom:

  • Motorină – 10.86 lei
  • Benzină – 10.01 lei

Lukoil

  • Motorină – 10.92 lei
  • Benzină – 10.07 lei

Mol:

  • Motorină – 10.92 lei
  • Benzină – 10.07 lei

Rompetrol:

  • Motorină – 10.92 lei
  • Benzină – 10.07 lei

Reamintim că Guvernul a prelungit vineri, cu încă trei luni, până la 1 februarie 2027, perioada de aplicare a măsurilor pentru limitarea majorărilor prețului la motorină.

Decizia a fost luată în contextul persistenței crizei de pe piața petrolului și a produselor petroliere și al presiunilor tot mai mari asupra consumatorilor.

Foto: Arhivă (Rol ilustrativ)

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