2 noiembrie 2026 | Prețurile la benzină și motorină în Alba Iulia: Cât costă carburanții astăzi la cele mai cunoscute benzinării din oraș
Prețurile la benzină și motorină în Alba Iulia: Cât costă carburanții astăzi la cele mai cunoscute benzinării din oraș
Prețurile carburanților se mențin la un nivel ridicat în Alba Iulia, luni, 2 noiembrie 2026. La principalele benzinării din oraș, benzina costă în medie aproximativ 10,06 lei pe litru, în timp ce prețul mediu al motorinei este de circa 10,91 lei pe litru.
Prețul carburanților în Alba Iulia, duminică, 2 noiembrie 2026:
OMV:
- Motorină – 10.92 lei
- Benzină – 10.07 lei
Petrom:
- Motorină – 10.86 lei
- Benzină – 10.01 lei
Lukoil
- Motorină – 10.92 lei
- Benzină – 10.07 lei
Mol:
- Motorină – 10.92 lei
- Benzină – 10.07 lei
Rompetrol:
- Motorină – 10.92 lei
- Benzină – 10.07 lei
Reamintim că Guvernul a prelungit vineri, cu încă trei luni, până la 1 februarie 2027, perioada de aplicare a măsurilor pentru limitarea majorărilor prețului la motorină.
Decizia a fost luată în contextul persistenței crizei de pe piața petrolului și a produselor petroliere și al presiunilor tot mai mari asupra consumatorilor.
Foto: Arhivă (Rol ilustrativ)
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