Curier Județean

Tânăr din Zlatna, cu mandat european de arestare, reținut de polițiști: Era căutat de autoritățile din Grecia pentru trafic de migranți

Ioana Oprean

Publicat

acum 40 de minute

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Tânăr din Zlatna, cu mandat european de arestare, reținut de polițiști: Era căutat de autoritățile din Grecia pentru trafic de migranți

Un tânăr din Zlatna, cu mandat european de arestare, a fost reținut de polițiști. Bărbatul era căutat de autoritățile din Grecia pentru trafic de migranți.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 21 iulie 2026, polițiștii din orașul Zlatna au depistat, pe raza orașului, un bărbat, în vârstă de 28 ani, din orașul Zlatna, pe numele căruia a fost emis de către autoritățile judiciare din Grecia un mandat european de arestare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți.

Acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, care a dispus reținerea bărbatului, în vârstă de 28 de ani, pentru o perioadă de 24 de ore.

În cursul zilei de azi, 22 iulie 2026, acesta va fi prezentat Curții de Apel Alba Iulia.

Pentru depistarea celor în cauză, polițiștii au beneficiat de date și informații suplimentare, obținute prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – Inspectoratul General al Poliției Române.

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