Sport

FOTO: Cubaneza Gretell Moreno, noua coordonatoare a vicecampioanei Volei Alba Blaj, în stagiunea 2026/2027

Dan HENEGAR

Publicat

acum 58 de minute

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Cubaneza Gretell Moreno, noua coordonatoare a vicecampioanei Volei Alba Blaj, în sezonul 2026/2027

Cubaneza Gretell Moreno (28 ani), ultima dată la Volley Mulhouse Alsace, este noul coordonator al vicecampioanei Volei Alba Blaj.

Citește și: Volei Alba Blaj își păstrează vedetele: Piani, Vereș și Trcol continuă și în sezonul 2026/2027 în „Mica Romă”

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Cubaneza este de două sezoane în Franța (2024/2025, la Nancy), iar anterior a fost la Ujpesti (Ungaria) și VK Kralovo Pole (Cehia). Jucătoarea provenită din țara din nordul Americii Centrale va avea concurentă pe post o altă voleibalistă adusă în această pauză, brazilianca Kenya Malachias (25 de ani, Batavo MacKenzie, la prima aventură în Europa)

Volei Alba Blaj își păstrează vedetele: universalul Vittoria Piani, liberoul Diana Vereș și centrul Viktoria Trcol continuând la vicecampioana României și în sezonul 2026/2027. Alături de acestea vor mai rămâne româncele Bianca Grama, Mihaela Otcuparu și Eva Vizitiu, urmând o campanie importantă de transferuri.

Primele nume certe sunt extrema Nelmaira Váldez (Venezuela, 34 de ani, ultima dată la Fluminense FC, Brazilia)  și coordonatoarele Kenya Malachias (Brazilia, 25 de ani, Batavo MacKenzie, la prima aventură în Europa) și Gretell Moreno (Cuba, 28 ani), ultima dată la Volley Mulhouse Alsace

*Martinez și Krenicky – în Polonia

În schimb echipa din „Mica Romă” s-a despărțit de Raisa Ioan (la Rapid, după ce fusese anunțată în Italia, la Volley Bergamo 1991) și căpitanul Drussyla Costa, unele dintre cele mai vechi echipiere, cu 4, respectiv 3 ani la Blaj. Plecări certe sunt Evilania Martinez (UNI Opole, Polonia), Ana Escamilla (SMI Roma Volley), Drussyla Costa (Brazilia, Dentil/Praia Clube sau Sesi Volei Bauru), conform site-urilor de specialitate, coordonatoarele Charlotte Krenicky (Sokol & Hagric Mogilno, Polonia) și Marija Miljevic (Zhetysu VK, Kazakstan), plus Jelena Delic, Cristina Pîrv (Corona Brașov). Astfel, Escamilla va evolua în Italia, iar Martinez și Krenicky, în Polonia.

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