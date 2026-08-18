Foto | Kronospan susține Școala de Vară Paulina 2026, un proiect educațional care aduce împreună peste 230 de copii, profesori și voluntari din întreaga țară

Kronospan susține Școala de Vară Paulina 2026, un proiect educațional care aduce împreună peste 230 de copii, profesori și voluntari din întreaga țară

Kronospan, lider în industria produselor pe bază de lemn, este sponsor principal al celei de-a șasea ediții a Școlii de Vară Paulina, unul dintre cele mai apreciate proiecte educaționale și comunitare din zona Blaj-Sâncel.

Desfășurată în perioada 17-22 august, Școala de Vară Paulina reunește în acest an aproximativ 230 de copii și tineri, alături de profesori, facilitatori și voluntari veniți din întreaga țară pentru o săptămână dedicată învățării, dezvoltării personale și construirii unei comunități active în jurul educației.

Organizată de Școala Sâncel, inițiativa este dedicată profesoarei Raluca Ana Medeșan și a ajuns la cea de-a șasea ediție, după ce a crescut constant de la aproximativ 50-60 de participanți la peste 200 de copii proveniți din Alba și din județele învecinate.

Pe parcursul săptămânii, participanții vor lua parte la ateliere interactive din domenii diverse, de la ateliere de pictură, craft, modelaj și cusut la arhitectură, mediu și sănătate. Programul include, de asemenea, o cină comunitară și o seară în jurul focului de tabără, precum și o conferință dedicată profesorilor, la care sunt așteptați peste 100 de cadre didactice și facilitatori.

„Școala de Vară Paulina s-a născut din dorința de a păstra vie memoria Ralucăi Ana Medeșan și de a duce mai departe felul în care ea a înțeles educația: cu grijă față de copii, cu implicare și cu încredere în puterea școlii de a schimba o comunitate. Faptul că am ajuns la cea de-a șasea ediție și că aducem împreună peste 230 de copii, profesori, voluntari și facilitatori arată că această moștenire continuă să crească. Sprijinul Kronospan ne ajută să oferim copiilor experiențe de învățare mai diverse și mai aplicate, de la ateliere creative și educaționale, până la teme importante pentru viitor, precum pădurile, lemnul și construcțiile sustenabile”, a declarat Ioana Catăuță, directoarea Școlii de Vară Paulina.

În cadrul parteneriatului din acest an, Kronospan contribuie și la componenta educațională a proiectului prin două ateliere tematice dedicate copiilor și tinerilor.

Primul, susținut de specialistul în biodiversitate și educație ecologică Tibor Kadar, va aborda rolul și importanța pădurilor, iar al doilea, coordonat de arhitecta și ambasadoarea Kronospan Biborka Bartha, va explora arhitectura din lemn și principiile construcțiilor sustenabile.

„Școala de Vară Paulina este un exemplu foarte bun de proiect care crește odată cu nevoile comunității și care le oferă copiilor acces la experiențe de învățare relevante, dincolo de cadrul obișnuit al școlii. Pentru Kronospan, susținerea educației înseamnă investiție în oameni, în comunități și în generațiile care vor construi viitorul. Ne bucurăm să fim parte în această ediție și să contribuim inclusiv prin ateliere dedicate pădurilor, lemnului și construcțiilor sustenabile, teme apropiate de activitatea noastră și importante pentru modul în care tinerii înțeleg relația dintre natură, resurse și dezvoltare responsabilă”, a declarat Oana Bodea, CEO Kronospan.

Parteneriatul cu Școala de Vară Paulina continuă direcția prin care Kronospan susține educația și comunitățile locale, de la burse pentru elevi performanți și sprijin pentru școli, până la programe de practică, proiecte sociale și inițiative derulate prin Fundația Kronospan. În cadrul acestei ediții, compania contribuie la un proiect care le oferă copiilor experiențe de învățare și îi apropie de teme precum pădurile, lemnul și construcțiile sustenabile.

foto: Școala de Vară Paulina / Facebook

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