Video | Ajutoarele one-off pentru pensionari. Ministru: „Doar un pansament insuficient”
Ajutoarele one-off pentru pensionari. Ministru: „Doar un pansament insuficient”
Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că acordarea ajutoarelor financiare ocazionale pentru pensionarii cu venituri mici trebuie să înceteze, întrucât aceste măsuri reprezintă doar un sprijin temporar și insuficient.
Declarațiile au fost făcute sâmbătă, 24 octombrie 2026, în timpul unei vizite în județul Alba.
Citește și: Cu cât se vor indexa pensiile în anul 2027. Ministrul Muncii: „Va fi respectată legea: vom aștepta ultimele cifre privind inflația”
Oficialul a criticat politica de austeritate, afirmând că eforturile pentru reducerea deficitului bugetar nu ar trebui să apese în principal asupra persoanelor cu venituri reduse.
„Ajutoarele one-off au fost doar un pansament insuficient și de asta această politică trebuie să se încheie”, a declarat Florin Manole. Ministrul a adăugat că reducerea deficitului nu ar trebui pusă preponderent în sarcina celor mai vulnerabili și a susținut că astfel de măsuri nu pot fi considerate reforme.
În cadrul aceleiași intervenții, ministrul Muncii a răspuns criticilor formulate de fostul premier Ilie Bolojan, care a acuzat PSD că ar fi blocat reforme asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Florin Manole a respins aceste acuzații, invocând îndeplinirea unor jaloane din PNRR de către miniștrii social-democrați care au condus Ministerul Muncii. El a susținut că aceste rezultate pot fi verificate prin consultarea informațiilor publice.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Video | Tichetele de energie, sub semnul întrebării din 2027? Ministrul Muncii: „Suntem foarte întârziați”
Tichetele de energie, sub semnul întrebării din 2027? Ministrul Muncii: „Suntem foarte întârziați” România întârzie adoptarea noii legislații privind protecția consumatorilor vulnerabili de energie, deși și-a asumat acest angajament în relația cu Banca Mondială. Ministrul Muncii, Florin Manole, a promis, sâmbătă, 24 octombrie 2026, la Alba Iulia, accelerarea procedurilor în următoarea lună – o lună […]
Video | Când va fi adoptată noua lege a salarizării? Florin Manole: „Cu certitudine în 2027”
Când va fi adoptată noua lege a salarizării? Florin Manole: „Cu certitudine în 2027” Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat sâmbătă, 24 octombrie 2026, la Alba Iulia, că noua lege a salarizării din sectorul public ar urma să fie adoptată în 2027. Oficialul a precizat că reforma trebuie să respecte anvelopa bugetară stabilită de coaliția […]
Câți dintre pensionarii din România au sub 2.500 de lei pe lună: Bătrânețea, o luptă cu facturile și scumpirile
Câți dintre pensionarii din România au sub 2.500 de lei pe lună: Bătrânețea, o luptă cu facturile și scumpirile Pentru mai mult de jumătate dintre pensionarii României, venitul lunar rămâne sub pragul de 2.500 de lei. Într-o economie în care prețurile continuă să crească, plata alimentelor, a facturilor și a medicamentelor pune presiune pe bugetele […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Video | Ajutoarele one-off pentru pensionari. Ministru: „Doar un pansament insuficient”
Ajutoarele one-off pentru pensionari. Ministru: „Doar un pansament insuficient” Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că acordarea ajutoarelor financiare ocazionale pentru...
Video | Tichetele de energie, sub semnul întrebării din 2027? Ministrul Muncii: „Suntem foarte întârziați”
Tichetele de energie, sub semnul întrebării din 2027? Ministrul Muncii: „Suntem foarte întârziați” România întârzie adoptarea noii legislații privind protecția...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 octombrie. Condițiile de înscriere la concurs
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 octombrie. Condițiile de înscriere la concurs...
Doliu în Apuseni! Tanti Anuța, cea mai iubită bunicuță, care a cucerit mii de inimi, a murit. Povestea ei a început cu trei cartofi, o casă nouă și o familie de suflet: ,,Și cerul plânge. Am pierdut a doua mamă”
Doliu în Apuseni! Tanti Anuța, cea mai iubită bunicuță, care a cucerit mii de inimi, a murit. Povestea ei a...
Curier Județean
Cum este caracterizat generalul de brigadă Nicolae-Gabriel Oros în propunerea de acordare a titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia”: „Responsabilități de cel mai înalt nivel”
Cum este caracterizat generalul de brigadă Nicolae-Gabriel Oros în propunerea de acordare a titlului de „Cetățean de onoare al municipiului...
25 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Politică Administrație
Comunicat PSD Alba | Ministrul social-democrat Petre-Florin Manole, la Gala Tineretului din România de la Alba Iulia: ideile și implicarea tinerilor, în prim-plan
Comunicat PSD Alba | Ministrul social-democrat Petre-Florin Manole, la Gala Tineretului din România de la Alba Iulia: ideile și implicarea...
Video | La Blaj a început construcția depoului destinat autobuzelor electrice: Când se estimează că va fi funcțional noul sistem de transport din „Mica Romă”
La Blaj a început construcția depoului destinat autobuzelor electrice: Când se estimează că va fi funcțional noul sistem de transport...
Opinii Comentarii
23 octombrie 1956: A început Revoluția Ungară. Insurecție împotriva regimului comunist și a dominației sovietice
23 octombrie 1956: A început Revoluția Ungară. Insurecție împotriva regimului comunist și a dominației sovietice O demonstrație studențească pornită pe...
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...