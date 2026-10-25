Video | Ajutoarele one-off pentru pensionari. Ministru: „Doar un pansament insuficient”

Ajutoarele one-off pentru pensionari. Ministru: „Doar un pansament insuficient”

Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că acordarea ajutoarelor financiare ocazionale pentru pensionarii cu venituri mici trebuie să înceteze, întrucât aceste măsuri reprezintă doar un sprijin temporar și insuficient.

Declarațiile au fost făcute sâmbătă, 24 octombrie 2026, în timpul unei vizite în județul Alba.

Oficialul a criticat politica de austeritate, afirmând că eforturile pentru reducerea deficitului bugetar nu ar trebui să apese în principal asupra persoanelor cu venituri reduse.

„Ajutoarele one-off au fost doar un pansament insuficient și de asta această politică trebuie să se încheie”, a declarat Florin Manole. Ministrul a adăugat că reducerea deficitului nu ar trebui pusă preponderent în sarcina celor mai vulnerabili și a susținut că astfel de măsuri nu pot fi considerate reforme.

În cadrul aceleiași intervenții, ministrul Muncii a răspuns criticilor formulate de fostul premier Ilie Bolojan, care a acuzat PSD că ar fi blocat reforme asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Florin Manole a respins aceste acuzații, invocând îndeplinirea unor jaloane din PNRR de către miniștrii social-democrați care au condus Ministerul Muncii. El a susținut că aceste rezultate pot fi verificate prin consultarea informațiilor publice.

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