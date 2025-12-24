FOTO | Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității din Șeușa
Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității din Șeușa
Comuna Ciugud face un nou pas important pentru dezvoltarea educației locale, prin implementarea proiectului „Creșterea gradului de educație prin dezvoltarea infrastructurii școlare”, o investiție majoră finanțată prin Programul Regional Centru.
Proiectul, cu o valoare totală de peste 17 milioane de lei, beneficiază de fonduri europene nerambursabile și are ca obiectiv modernizarea infrastructurii școlare din comună, termenul estimat de finalizare fiind decembrie 2028.
Infrastructura educațională din Regiunea Centru nu oferă același condiții de studiu elevilor din mediul urban și rural. Este o consecință a subfinanțării de ani de zile și a puterii economice scăzute a comunităților din mediul rural. Pentru a remedia această stare de fapt, Programul „Regiunea Centru” 2021 – 2027 oferă, în cadrul Priorității 6 „O regiunea educată”, sprijin financiar pentru modernizarea, reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii educaționale din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și terțiar. Recent, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Autoritatea de Management pentru PR Centru a semnat cu UAT Ciugud un contract de finanțare pentru construirea unei școli noi în satul Limba și pentru extinderea școlii din satul Șeușa.
Contractul „Creșterea gradului de educație prin dezvoltarea infrastructurii școlare in comuna Ciugud”, este finanțat în cadrul Priorității 6 „O Regiune educată”, Acțiunea 6.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu” din PR Centru. Valoarea totală a proiectului este de 17.033.834,39 lei, iar valoarea nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) este de 4.446.660,54 lei. Termenul estimat pentru finalizarea investiției este luna decembrie 2028.
„Comuna Ciugud, în apropierea municipiului Alba Iulia, este una dintre comunele care cunosc un trend ascendent al populației, confirmat de datele recensămintelor populației din 2011, 2021 și de datele Institutului Național de Statistică. La data de 1 ianuarie 2025, comuna avea 3.381 de locuitori, cu domiciliul declarat. Prin contractul semnat acum atenția se îndreaptă spre locuitorii domiciliați aici, mai precis spre cei din satele Limba și Șeușa. Se urmărește modernizarea infrastructurii de educație din învățământul preșcolar, școlar și secundar, pentru creșterea calității actului de învățământ și reducerea abandonului școlar. Este al 42-lea contract semnat în cadrul Programului «Regiunea Centru» 2021 – 2027, pentru modernizarea, reabilitarea sau extinderea infrastructurii din învățământul obligatoriu, primar și gimnazial, ceea ce aduce valoarea totală contractată în întreaga Regiune pentru acest tip de investiții, la aproape 60 de milioane de euro”, a declarat domnul Simion Crețu, Directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru.
Prin implementarea acestui proiect se urmărește creșterea gradului de participare a copiilor în învățământului obligatoriu, primar și secundar și creșterea integrării și incluziunii elevilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă. Pentru atingerea acestui obiectiv se vor realiza următoarele investiții:
La Școala Generală Șeușa se vor realiza lucrări de extindere și modernizare astfel: parterul construcției existente se reorganizează compartimentarea și se amenajează 3 săli de clasă și anexele necesare (grupuri sanitare pe sexe și pentru persoane cu dizabilități, spațiu depozitare) și accesul la mansardă. La mansardă va fi amenajat un spațiu pentru profesori.
La Școala Generală Limba se va demola construcția existentă care nu mai prezintă siguranță în exploatare și se va construi un imobil nou cu două nivele. La parter se vor amenaja spații de studiu și sala profesorală, iar la demisol, două săli de curs, care vor acea acces direct din exterior. Clădirea va avea și anexa li spații sanitare, precum și 4 locuri de parcare.
Ambele școli vor avea mobilier, dotări și materiale didactice moderne. De asemenea, în cadrul proiectului sunt prevăzute activități de mediere și consiliere școlară pentru elevii cu cerințe educaționale speciale și a părinților lor, precum și pentru cei provenind din medii defavorizate, precum și activități de cooperare cu comunități similare din Republica Moldova.
Principalii beneficiari ai proiectului dint cei peste 240 de elevi care frecventează aceste două școli, cadrele didactice și auxiliare, părinții elevilor, întreaga comunitate, se arată într-un comunicat de presă.
