Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj
Eficientizarea energetică a clădirilor publice sau rezidențiale este considerată de autoritatea publică locală a Municipiului Blaj ca una dintre căile principale de atingerea a obiectivelor privind dezvoltarea durabilă. În acest context, UAT Municipiul Blaj a semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Autoritatea de Management a Programului „Regiunea Centru” 2021 – 2027, un contract de finanțare pentru eficientizarea energetică a trei blocuri de locuințe care au împreună 108 apartamente.
Contractul „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj – 3 componente – Cerere 4” este finanțat în cadrul Priorității 3 „O regiune cu comunități prietenoase cu mediul”, Acțiunea 3.1 „Eficiență energetică în clădiri rezidențiale, din cadrul PR Centru. Valoarea totală a proiectului este de 12.592.221,04 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile din Fondul European pentru Dezvoltare Regională este de 10.549.678,35 lei. Termenul de finalizare a proiectului este luna noiembrie 2027.
„Semnarea acestui prim contract pentru promovarea măsurilor de eficientizare energetică a blocurilor reprezintă un pas esențial pentru viitorul municipiului Blaj. Este începutul unui amplu proces prin care ne propunem să reducem costurile la energie pentru cetățeni, să creștem confortul locuirii și să contribuim activ la protejarea mediului. În prezent, avem deja opt blocuri eficientizate energetic prin fonduri din PNRR, acum am semnat acest contract cu ADR Centru, care vizează reabilitarea a trei blocuri, iar alte patru cereri, pentru încă 13 blocuri, sunt în verificare tot la Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.
Implementarea acestor proiecte înseamnă nu doar o scădere semnificativă a consumului de energie electrică și gaz metan, ci și o transformare vizibilă a cartierelor de blocuri din Blaj, din punct de vedere urbanistic. Toate aceste investiții se traduc, în mod direct, într-o creștere a calității vieții pentru blăjeni, prin locuințe mai confortabile, costuri mai mici la întreținere și un oraș mai modern, mai eficient și mai prietenos cu mediul. Obiectivul nostru este clar: eficientizarea tuturor blocurilor construite înainte de anul 2000 și asigurarea unui trai mai bun pentru fiecare cetățean al municipiului Blaj”, a declarat domnul Gheorghe Rotar, primarul municipiului Blaj.
Imobilele din Blaj, construite în anii ‘70, înregistrează pierderi semnificative de energie și nu sunt conforme cu cerințele moderne de eficiență energetică. Proiectul are ca scop reducerea acestor pierderi și limitarea risipei prin măsuri precum îmbunătățirea izolației termice, instalarea de ferestre performante, utilizarea de corpuri de iluminat eficiente și integrarea de surse regenerabile, cum ar fi panourile solare.
„În Regiunea Centru, la sfârșitul anului 2023, erau, conform datelor Institutului Național de Statistică, 1.137.202 de locuințe, cu o suprafață locuibilă de 55.519.885 mp, iar intensitatea energetică se situa, în continuare peste media Uniunii Europene, ceea ce înseamnă consum mare de energie primară. De aceea, sărăcia energetică afectează o gospodărie din patru. Este destul de mult. La acestea se adaugă și clădirile publice, majoritatea construite înainte de 1989 și avem imaginea completă a nevoii foarte mari de reabilitare termică a clădirilor, acestea reprezentând aproape jumătate din consumul anual de energie. De aceea, în Programul „Regiunea Centru” 2021 – 2027 avem alocate fonduri consistente pentru a sprijini eficientizare energetică atât a clădirilor publice, cât și a celor rezidențiale”, a explicat domnul Simion Crețu, Directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru.
Principalele activități care vor fi realizate în cadrul proiectului sunt: demontarea termoizolației existente parțial pe fațadele blocurilor și înlocuirea ei cu termosistem din vată bazaltică; termoizolarea planșeului de la ultimul etaj; înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă energetic; montarea în fiecare din cele 108 apartamente, a unei pompe de căldură aer-aer și câte un sistem fotovoltaic propriu pentru alimentarea acestora; se va monta câte un sistem fotovoltaic separat pentru fiecare scară pentru alimentarea corpurilor de iluminat din spațile comune; executarea unui trotuar exterior pentru evacuarea apelor pluviale; modernizarea instalației de iluminat din spațiile comune; reabilitarea șarpantei și înlocuirea învelitorii cu una din țiglă ceramică.
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt proprietarii celor 108 apartamente. Beneficiarii indirecți sunt locuitorii municipiului Blaj și vizitatorii.
În urma implementării proiectului, consumul anual de energie primară va scădea de la 1655,7 kwh/m2an la 338,1kwh/m2an, iar emisiile de gaze cu efect de seră vor scădea de la 317,6 kgCo2/m2an la 45,7 kgCo2/m2an, potrivit unui comunicat de presă ADR Centru.
