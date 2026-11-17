Sănătatea femeii, în prim-plan la Abrud: Campanie de informare și prevenție, cu participarea medicilor specialiști

Femeile din Munții Apuseni sunt invitate să participe, în 28 noiembrie, la o întâlnire dedicată sănătății, prevenției și educației medicale. Evenimentul va reuni specialiști din mai multe domenii medicale și se va desfășura la Sala Laguna din Abrud, începând cu ora 14:00. Participarea este gratuită.

Sănătatea femeii, importanța controalelor medicale periodice și prevenirea afecțiunilor care pot afecta calitatea vieții se află în centrul unei campanii de informare și prevenție organizate de Asociația Academia Sănătății Tale. Intitulată „Sănătatea femeii, prioritatea noastră”, inițiativa își propune să aducă informația medicală de calitate mai aproape de femeile din comunitățile locale și să încurajeze o atitudine responsabilă față de propria sănătate.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 28 noiembrie 2026, de la ora 14:00, la Sala Laguna din Abrud, și va oferi participantelor oportunitatea de a afla informații utile, de a primi recomandări din partea specialiștilor și de a discuta despre prevenție și principalele provocări medicale specifice sănătății femeii.

Organizatorii au ales o abordare complexă, reunind patru arii medicale importante: obstetrică-ginecologie, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, endocrinologie, respectiv medicină fizică și de reabilitare.

Prin temele abordate, campania urmărește să evidențieze importanța controalelor ginecologice periodice și a depistării precoce a problemelor de sănătate, necesitatea monitorizării diabetului și a factorilor de risc metabolic, rolul alimentației echilibrate, importanța sănătății hormonale, dar și beneficiile mișcării, recuperării și menținerii mobilității.

Prevenția trebuie să devină o prioritate, nu o reacție la boală

Potrivit Andradei Muntean, vicepreședinta Asociației Academia Sănătății Tale, proiectul a pornit din convingerea că sănătatea femeii trebuie să reprezinte o preocupare permanentă, nu doar o prioritate în momentul apariției unei afecțiuni.

„Fiecare femeie merită să fie informată, ascultată, înțeleasă și încurajată să aibă grijă de propria sănătate. De multe ori, femeile sunt cele care au grijă de toți cei din jur – de copii, familie, părinți și de responsabilitățile profesionale –, dar ajung să se lase pe ele însele pe ultimul loc. Prin acest proiect vrem să transmitem un mesaj simplu: nu trebuie să neglijăm propria sănătate pentru a avea grijă de ceilalți. Prevenția nu este un lux, ci o necesitate”, transmite Andrada Muntean.

Aceasta subliniază că sănătatea femeii trebuie privită integrat, deoarece fiecare etapă a vieții vine cu nevoi specifice, iar informarea corectă și accesul la specialiști pot contribui semnificativ la prevenirea și identificarea timpurie a problemelor medicale.

Un obiectiv important al campaniei este și reducerea distanței dintre comunitățile mai mici și informația medicală de calitate. Alegerea orașului Abrud nu este întâmplătoare, organizatorii dorindu-și ca astfel de inițiative să ajungă și în zonele în care accesul la dialogul direct cu specialiștii poate fi mai limitat.

„Credem că fiecare comunitate merită atenție, iar fiecare femeie trebuie să aibă posibilitatea de a participa la întâlniri care îi pot oferi informații valoroase pentru sănătatea și viitorul său”, mai arată reprezentanta asociației.

Un proiect susținut de parteneri instituționali și medicali

Campania este organizată de Asociația Academia Sănătății Tale, cu sprijinul Consiliului Județean Alba și al Direcției de Sănătate Publică Alba, alături de partenerii medicali Clinica Gynlife și Transilvania Medical Clinic, care contribuie prin implicarea medicilor specialiști.

Organizatorii apreciază sprijinul instituțional și implicarea partenerilor medicali, considerând că astfel de colaborări sunt esențiale pentru dezvoltarea unor proiecte cu impact real în comunitate și pentru promovarea educației pentru sănătate.

Dincolo de informațiile medicale transmise, inițiativa își propune să încurajeze femeile să acorde mai multă atenție propriului corp, să nu amâne controalele periodice și să solicite ajutor de specialitate atunci când este necesar.

Participare gratuită, pe bază de înscriere

Femeile interesate să participe la întâlnirea din 28 noiembrie sunt invitate la Sala Laguna din Abrud, începând cu ora 14:00.

Participarea este gratuită, însă se face pe bază de înscriere, prin transmiterea unui mesaj privat pe paginile de Facebook sau Instagram ale Asociației Academia Sănătății Tale.

„Îmi doresc ca femeile care vor participa să plece nu doar cu informații noi, ci și cu mai multă încredere, cu răspunsuri la întrebările lor și cu motivația de a acorda mai multă atenție propriei sănătăți. Dacă prin această întâlnire reușim să determinăm măcar o femeie să facă un control medical pe care l-a amânat sau să schimbe un obicei care îi afectează sănătatea, atunci demersul nostru are deja un rost profund”, transmite Andrada Muntean.

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