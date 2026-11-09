Ursula von der Leyen vine astăzi în România: Se întâlnește cu Nicușor Dan și Luca Niculescu

Cu cât cresc pensiile de la 1 ianuarie 2027: Când vor afla pensionarii procentul indexării și ce se întâmplă cu taxele Pensionarii ar putea primi pensii mai mari de la 1 ianuarie 2027, după doi ani în care indexarea a fost suspendată. Procentul exact al majorării va fi stabilit în perioada următoare, odată cu elaborarea […]