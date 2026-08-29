Foto | Festivitatea de premiere a elevilor din Sebeș care s-au remarcat prin performanțe deosebite în educație. Lista

Festivitatea de premiere a elevilor din Sebeș care s-au remarcat prin performanțe deosebite în educație. Lista

Festivitatea de premiere a elevilor din Sebeș care s-au remarcat prin performanțe deosebite în educație a avut loc ieri, 28 august 2026, în cadrul evenimentului ,,Armonii în Sebeș”.

,,Felicitări tuturor și mult succes”, a transmis edilul din Sebeș, Dorin Nistor.

Lista elevilor din Sebeș care s-au remarcat prin performanțe deosebite în educație

PERFORMANȚĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN INFORMATICĂ

Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș: Victor Ioan Dobra, premiat pentru rezultatele deosebite obținute la competițiile naționale și internaționale de informatică pe parcursul anilor de studiu. În anul 2026, acesta a obținut medalia de aur la Olimpiada Central-Europeană de Informatică desfășurată la Ljubljana, Slovenia.

ELEVE ADMISE LA UNIVERSITĂȚI DIN STRĂINĂTATE

Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș: Cristina Mara, admisă la Universitatea Duală Baden-Württemberg din Germania, Nora Tabal, admisă la Bryn Mawr College, Pennsylvania, Statele Unite ale Americii, Andreea Teodora Dărămuș, admisă la Universitatea Johannes Kepler Linz din Austria, Irina Maria Popovici, admisă la Les Roches Global Hospitality Education, Marbella, Spania.

Liceul German Sebeș: Verena Jasmine Sifft, admisă la Universitatea Philipps Marburg din Germania.

EXAMEN DE BACALAUREAT (PESTE 9,80

Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș: Andreea-Ioana Ilie (media 9,96), David-Marius Moldovan (media 9,95), Emilia-Maria Covaciu (media 9,93), Filip-Constantin Obreja (media 9,91), Luana David (media 9,88), Maria Iftime-Paulescu (media 9,86), Maria Aloman (media 9,83), Radu-Ioan Miclea (media 9,83), Denisa-Maria Cîndea (media 9,80).

Liceul German Sebeș: Darius Răulea (media 9,80).

EXAMEN DE EVALUARE NAȚIONALĂ (PESTE 9,80)

Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș: Ana-Maria Roman (media 9,82).

ȘEFII DE PROMOȚIE AI CLASELOR A XII-A

Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș: Iadira-Nicola Nandrea, profil real (media 10), Denisa-Maria Cîndea, profil uman (media 9,85), Maria-Adelina Ștef, profil uman (media 9,85).

Liceul German Sebeș: Darius Răulea (media 10), Roxana Anghel (media 10).

Liceul Tehnologic Sebeș: Ana Maria Damian (media 9,88).

Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș: Luis Vințan (media 9,81).

ȘEFII DE PROMOȚIE AI CLASELOR A VIII-A

Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș: Daria Ioana Schiau (media 10), Andra-Ioana Ghișoiu (media 10).

Liceul German Sebeș: Ștefan Bogdan Șuvaina (media 10).

Școala Gimnazială Petrești: Larisa Elena Hulea (media 9,98).

Liceul Tehnologic Sebeș: Valentin Adrian Stancu (media 9,97).

Școala „Mihail Kogălniceanu”: Gheorghe Daniel Ionuț (media 9,97).

Școala Gimnazială Nr. 2: Andrei Cristian Ghibu (media 9,92).

Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș: Andra Maria Stoica (media 9,51).

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