FOTO | ,,Festivalul Toamnei” de la Grădinița ”Dumbrava minunată” din Alba Iulia: Prichindeii au fost costumați, au participat la o vânătoare de comori și au dansat cu ,,Zâna Toamnă”
FOTO | ,,Festivalul Toamnei” de la Grădinița ”Dumbrava minunată” din Alba Iulia: La ce activități au participat cei mici
Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” din Alba Iulia a sărbătorit ,,Festivalul Toamnei”, un eveniment devenit tradiție, care aduce întreaga comunitate în jurul anotimpului colorat.
Veselie, emoție și culori fermecătoare s-au îmbinat pentru a transforma curtea grădiniței într-o activitate de neuitat pentru cei mici. Prichindeii au fost costumați în diferite personaje și au dansat alături de Zâna Toamnă.
Citește și: FOTO | Instruire rutieră prin joc pentru prichindeii de la Grădinița cu program prelungit nr. 8 din Alba Iulia. Au organizat și ,,Parada micilor Bicicliști”
Printre activitățile desfășurate se numără și: vânătoare de comori, expoziție de bostani personalizați și lucrări realizate cu propriile mâini de copilași.
,,Într-o zi plină de culoare și zâmbete, pe 21 octombrie 2025, Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” din Alba Iulia a îmbrăcat straie de sărbătoare pentru a marca Festivalul Toamnei, un eveniment devenit deja tradiție, care aduce împreună copiii, părinții și întreaga comunitate în jurul bucuriei și al frumuseții acestui anotimp bogat.
Curtea grădiniței s-a transformat într-o adevărată poveste de toamnă, plină de culoare, veselie și emoție. Copiii, costumați în personaje vesele, au dansat alături de Zâna Toamnă, au participat cu entuziasm la o captivantă vânătoare de comori și au prezentat o minunată expoziție de bostani personalizați și lucrări realizate cu propriile mâini.
Sărbătoarea a fost onorată de prezența doamnei inspector activități extrașcolare Ignat Elena, doamnei Iulia Stănilă, primarul comunei Șpring, domnului Dorin Sava, consilier al Primăriei Municipiului Alba Iulia și lui Șef Toma, bucătarul Cetății. Invitații au împărtășit bucuria celor mici, alături de chef Toma, ce le-a pregătit copiilor o delicioasă salată de fructe — simbol al bogăției și generozității toamnei.
Întregul eveniment a fost o lecție vie despre recunoștință, prietenie și frumusețea simplității, dar și o dovadă a implicării tuturor cadrelor didactice care, prin dedicare și imaginație, au reușit să transforme o zi obișnuită într-o sărbătoare a copilăriei.
În „Dumbrava Minunată”, toamna nu este doar un anotimp — este un basm trăit cu inima, o amintire care va rămâne mult timp în sufletele celor mici și mari deopotrivă”, a transmis director prof. Filimon Daniela.
