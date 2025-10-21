FOTO | Instruire rutieră prin joc pentru prichindeii de la Grădinița cu program prelungit nr. 8 din Alba Iulia. Au organizat și ,,Parada micilor Bicicliști”

Grădinița cu program prelungit nr. 8 din Alba Iulia a organizat o serie de activități atractive și interactive, pentru preșcolari, alături de Serviciul Rutier – I.P.J. Alba, în cadrul proiectului ,,Școala Altfel”.

Cei mici au fost învățați despre regulile de circulație, importanța semnelor rutiere și despre cum pot deveni participanți responsabili în trafic.

Pe lângă asta, aceștia au primit și sfaturi și explicații utile, adaptate vârstei, care să îi ajute să învețe despre siguranța rutieră. Mai mult decât atât, a existat și o paradă a micilor bicicliști, unde copilașii și-au prezentat bicicletele, trotinetele și echipamentele de protecție.

,,Astăzi, la Grădinița cu program prelungit nr. 8 din Alba Iulia, preșcolarii împreună cu doamnele educatoare, au dat startul proiectului „Școala Altfel” cu o zi plină de entuziasm și voie bună, dedicată temei „Vreau să fiu în siguranță”.

Pe parcursul zilei, copiii au fost implicați în activități atractive și interactive, prin care au descoperit și consolidat cunoștințele despre regulile de circulație, au învățat despre importanța semnelor rutiere și despre cum pot deveni participanți responsabili în trafic, fie ca pietoni, fie ca mici bicicliști.

Activitatea s-a desfășurat în parteneriat cu Serviciul Rutier – I.P.J. Alba, alături de agent-șef principal Cudur Adrian și doamna subinspector Jurj Andra, care le-au vorbit copiilor despre siguranța rutieră, le-au oferit explicații interesante și sfaturi utile, adaptate vârstei lor. Cei mici au fost extrem de curioși și încântați să interacționeze cu invitații noștri, adresând întrebări și povestind propriile experiențe din trafic.

Momentul cel mai așteptat al zilei a fost „Parada micilor bicicliști”, unde copiii și-au prezentat bicicletele, trotinetele și echipamentele de protecție, mândri de ceea ce au învățat și pregătiți să demonstreze că pot fi mici participanți responsabili în trafic.

Prin joc și experiențe directe, copiii au învățat că siguranța este esențială și că respectarea regulilor de circulație ne ajută pe toți să ajungem cu bine la destinație.

A fost o zi minunată, plină de zâmbete, energie și învățare prin joacă!”, au transmis reprezentanții Grădiniței cu program prelungit nr. 8 din Alba Iulia

