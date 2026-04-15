FOTO | Exemplu de responsabilitate în trafic, la Alba Iulia: Un tată și fiica sa au traversat regulamentar pe lângă biciclete, în ziua în care un minor de 13 ani a fost lovit de o mașină

Exemplu de responsabilitate în trafic, la Alba Iulia: Un tată și fiica sa au traversat regulamentar pe lângă biciclete, în ziua în care un minor de 13 ani a fost lovit de o mașină

Un tată din Alba Iulia a oferit, marți seara, 14 aprilie 2026, un exemplu de comportament responsabil în trafic, după ce a coborât de pe bicicletă la trecerea de pietoni și a traversat regulamentar alături de fiica sa, pe strada Tudor Vladimirescu.

Gestul este cu atât mai impresionant având în vedere că cei doi au fost surprinși chiar în ziua în care un copil de 13 ani a fost lovit de o mașină după ce nu a coborât de pe bicicletă într-o altă zonă din oraș.

IPJ Alba: ,,Uneori, prin lucruri mici, oferim exemple mari”

,,Încheiem ziua cu un exemplu oferit de un tată și urmat de o fiică, surprins în jurul orei 20.30, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Alba Iulia, în această seară.

Ajunși la trecerea de pietoni, s-au dat jos de pe biciclete și au traversat pe lângă ele, în calitate de pietoni.

Un lucru pe care, cu siguranță, nu l-a făcut doar în această seară, ci îl face de obicei, iar fiica lui îi urmează exemplul.

Uneori, prin lucruri mici, oferim exemple mari”, se arată în mesajul publicat de IPJ Alba.

