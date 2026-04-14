UPDATE FOTO | ACCIDENT în Alba Iulia: Biciclist de 12 ani lovit de o mașină pe strada Alexandru Ioan Cuza

ACCIDENT în Alba Iulia: Biciclist de 12 ani lovit de o mașină pe strada Alexandru Ioan Cuza

Accident în Alba Iulia în dimineața zilei de marți, 14 aprilie 2026.

Un tânăr biciclist a fost lovit de o mașină.

„Traficul rutier este îngreunat pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier.

Din primele date, un biciclist, în vârstă de 12 ani, ar fi fost surprins și accidentat de un autoturism”, a transmis IPJ Alba la ora 7.55.

UPDATE, IPJ Alba: acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

