Curier Județean

FOTO | Elevii de la Liceul Tehnologic Aiud au strâns alimente pentru persoanele aflate în nevoie, înainte de Paște: ,,Împreună putem construi o comunitate mai bună”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 15 minute

în

De

Elevii de la Liceul Tehnologic Aiud au strâns alimente pentru persoanele aflate în nevoie, înainte de Paște: ,,Împreună putem construi o comunitate mai bună"

În preajma sărbătorilor pascale, elevii Liceului Tehnologic Aiud s-au implicat într-o acțiune de voluntariat derulată prin intermediul Băncii pentru Alimente, participând la colectarea și distribuirea de produse alimentare pentru persoanele aflate în nevoie.

,,În preajma sărbătorii de Paște, elevii noștri au demonstrat, încă o dată, că implicarea și empatia pot schimba vieți. În cadrul unei acțiuni de voluntariat desfășurate prin intermediul Băncii pentru Alimente, aceștia au participat activ la colectarea de produse alimentare din supermarketuri, alături de membrii comunității.

Un rol esențial în inițierea și coordonarea acestei activități la nivelul școlii l-a avut elevul Zaharan Nicolas, care, prin implicare și spirit civic, a reușit să mobilizeze colegii și să transforme această acțiune într-un exemplu de solidaritate.

Ulterior, elevii au fost implicați și în distribuirea alimentelor colectate, ducând mai departe nu doar ajutor concret, ci și speranță și sprijin pentru persoanele aflate în nevoie.

Suntem mândri de elevii noștri pentru implicarea, responsabilitatea și spiritul lor civic! Astfel de inițiative ne reamintesc că împreună putem construi o comunitate mai bună.

Mulțumim tuturor celor care au contribuit și au ales să dăruiască!”, se arată într-un mesaj publicat de Liceul Tehnologic Aiud.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

