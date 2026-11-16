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Foto | Echipa Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, Premiul I la Concursul ,,1 Decembrie 1918 – Ziua Națională a României”

Bogdan Ilea

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Echipa Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, Premiul I la Concursul ,,1 Decembrie 1918 – Ziua Națională a României”

Echipa Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a obținut Premiul I la Concursul ,,1 Decembrie 1918 – Ziua Națională a României”, aflat în acest an la cea de-a XVII-a ediți, se arată într-un mesaj publicat, pe o rețea de socializare, de reprezentanții Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

Elevii caporal Sergio Dehelean, Marius Nițu și Luca Perța, clasa a XI-a au fost coordonați de profesorul de istorie Dan Anca și s-au clasat pe primul loc la secțiunea dedicată colegiilor naționale militare. 

,,Pasionați de istorie, cei trei elevi și-au valorificat cunoștințele prin rezolvarea unui test-grilă și au cooperat eficient, îmbinându-și ideile și stimulându-și gândirea, în vederea realizării unui eseu inspirat din istoria României.”, se mai arată în mesajul publicat astăzi, 16 noiembrie 2026.

,,Am fost încurajați să lucrăm în echipă, să ne unim ideile și să ne stimulăm gândirea în vederea rezolvării unui test-grilă și a realizării unui eseu, care au avut la bază istoria României, așa cum este relatată în sinteza istoricului Florin Constantiniu. Consider că parte cea mai dificilă a concursului a fost finalizarea eseului în timpul limitat alocat. Vreau să îi mulțumesc domnului profesor Dan Anca pentru tot timpul, răbdarea și sprijinul acordate, dar și pentru încrederea pe care a avut-o în noi pe parcursul acestui concurs.”, a explicat Sergio Dehelean.

„Participarea la acest concurs a reprezentat o oportunitate de a-mi îmbogăți și aprofunda cunoștințele despre istoria națională, dar și experiență unică în care am putut descoperi Bucovina alături de elevi din celelalte colegii militare și din liceele din Buzău. Este o bucurie pentru mine că am obținut, alături de colegi, Premiul I la acest concurs, o reușită care răsplătește munca și implicarea noastră, în pragul sărbătoririi Zilei Naționale.”, a spus Luca Perța.

„Evenimentul a depășit sfera unei simple competiții, fiind o experiență educativă și culturală în același timp. am reușit să întâlnesc oameni minunați cu care, deși am fost adversari în concurs, am format noi prietenii. Acest concurs, indiferent de rezultat m-a ajutat, atât pe mine cât și pe colegii mei să dobândim noi cunoștințe despre istoria României și să descoperim mai profund valorile, trecutul și identitatea țării noastre.”, a povestit Marius Nițu.

Foto: Laurențiu Sbiera și Bianca Popovici, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

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