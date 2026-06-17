Curier Județean

FOTO | „Dorel” a întrerupt apa pe una dintre cele mai mari străzi din Alba Iulia. Când ar urma să fie reluată furnizarea apei potabile

Bogdan Ilea

Publicat

acum 39 de minute

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„Dorel” a întrerupt apa pe una dintre cele mai mari străzi din Alba Iulia. Când ar urma să fie reluată furnizarea apei potabile

Un constructor a provocat o avarie în municipiul Alba Iulia, pe strada Arnsberg. Furnizarea apei potabile este întreruptă până la ora 17:00, estimativ. 

După reluarea alimentării cu apă pot apărea depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care rugăm consumatorii să utilizeze apa doar în scopuri menajere, transmite SC APA CTTA SA.

Mesajul integral scris de SC APA CTTA SA este următorul: 

Avarie în mun. Alba Iulia provocată de către un constructor: se întrerupe furnizarea apei potabile pe strada Arnsberg până la ora estimativă 17:00. SC APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia anunță întreruperea furnizării apei potabile în municipiul Alba Iulia, pe str. Arnsberg, din cauza unei avarii produse la rețeaua de distribuție a apei potabile de către un constructor. Echipa de intervenție se află la fața locului și depune eforturi pentru remedierea acestei defecțiuni în cel mai scurt timp.

Estimare reluare furnizare apă potabilă: ora 17.00. După reluarea alimentării cu apă pot apărea depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care rugăm consumatorii să utilizeze apa doar în scopuri menajere. Eventualele perturbații, precum și zonele în care acestea apar, pot fi semnalate la numărul unic Call Center: 0377.900.400 (program L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numărul de telefon 0258/810.463, în vederea intervenției.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat! 

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