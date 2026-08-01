Ce alimente nu ar trebui să lipsească din dieta de vară: Ghid pentru o alimentație sănătoasă în sezonul cald

Vara aduce temperaturi ridicate, zile mai lungi și o abundență de fructe și legume proaspete. În această perioadă, alimentația poate fi adaptată astfel încât să susțină hidratarea organismului, nivelul de energie și aportul necesar de vitamine și minerale. Specialiștii recomandă, în general, o dietă variată, bazată pe alimente cât mai puțin procesate și pe produse de sezon.

Fructele și legumele, în centrul meniului

Printre cele mai importante alimente ale verii se numără fructele și legumele proaspete. Roșiile, castraveții, ardeii, dovleceii, salata verde și verdețurile pot fi consumate în salate sau ca garnituri, oferind vitamine, minerale, fibre și apă.

Fructele de sezon, precum pepenele verde și galben, piersicile, caisele, prunele, cireșele, fructele de pădure sau nectarinele, pot reprezenta o alternativă sănătoasă la deserturile foarte dulci și procesate. În plus, multe dintre acestea au un conținut ridicat de apă, ceea ce contribuie la aportul zilnic de lichide.

Totuși, faptul că un aliment este „de sezon” nu înseamnă că poate fi consumat fără limită. Fructele conțin zaharuri naturale, iar porțiile și varietatea rămân importante într-o dietă echilibrată.

Hidratarea începe și din farfurie

În zilele călduroase, apa rămâne principala alegere pentru hidratare. Necesarul de lichide poate varia în funcție de temperatură, activitatea fizică, vârstă și starea de sănătate.

Alimentele bogate în apă pot completa aportul de lichide. Pepenele, castravetele, roșiile, salata verde, piersicile și alte fructe și legume de sezon sunt opțiuni potrivite.

În schimb, băuturile îndulcite, energizantele și consumul excesiv de alcool pot aduce cantități importante de zahăr sau calorii și nu ar trebui să înlocuiască apa.

Proteinele rămân importante

Căldura nu elimină nevoia organismului de proteine. Pentru mesele de vară pot fi alese surse variate, precum pește, carne slabă, ouă, iaurt și alte produse lactate, fasole, linte, năut sau tofu.

Peștele este o alegere deosebit de potrivită pentru mesele ușoare, mai ales preparat la cuptor, la grătar sau la abur. Leguminoasele pot fi adăugate în salate, supe reci sau alte preparate și oferă atât proteine, cât și fibre.

În perioadele caniculare, modul de preparare contează aproape la fel de mult ca ingredientele. Preparatele foarte grase și prăjite pot fi înlocuite cu variante la cuptor, fierte, la grătar sau consumate crude, acolo unde este posibil.

Cerealele integrale și grăsimile sănătoase

O alimentație echilibrată nu înseamnă eliminarea carbohidraților. Pâinea integrală, ovăzul, orezul brun, orzul, quinoa și alte cereale integrale pot furniza energie și fibre.

În aceeași categorie a alimentelor valoroase se află nucile, semințele, avocado și uleiul de măsline. Acestea furnizează grăsimi nesaturate și pot fi integrate în salate, gustări sau mese principale. Este însă recomandată atenția la cantitate, deoarece alimentele bogate în grăsimi sunt și dense caloric.

Iaurtul și alimentele fermentate, opțiuni pentru zilele foarte calde

Iaurtul simplu poate fi o variantă practică pentru micul dejun sau o gustare de vară, mai ales combinat cu fructe proaspete și cereale integrale. Produsele lactate pot contribui la aportul de proteine și calciu.

Pentru persoanele care le tolerează, alimentele fermentate pot face parte dintr-o dietă variată. Alegerea unor produse cu mai puțin zahăr adăugat este, de regulă, preferabilă în cazul iaurturilor și deserturilor lactate.

Ce ar trebui consumat mai rar

Vara este și sezonul grătarelor, al înghețatei, al fast-foodului și al băuturilor răcoritoare. Acestea nu trebuie neapărat eliminate complet din alimentație, dar este util ca alimentele ultraprocesate, produsele cu mult zahăr, sarea în exces și preparatele foarte grase să nu devină baza meniului zilnic.

Un principiu simplu este ca majoritatea meselor să fie construite în jurul alimentelor integrale: legume, fructe, cereale integrale, leguminoase, nuci și semințe, alături de surse variate de proteine.

Siguranța alimentară, esențială pe timp de vară

Temperaturile ridicate cresc importanța păstrării și preparării corecte a alimentelor. Produsele perisabile, în special carnea, peștele, ouăle și lactatele, trebuie păstrate la temperaturi corespunzătoare și nu ar trebui lăsate perioade îndelungate în căldură.

Fructele și legumele trebuie spălate corespunzător, iar alimentele gătite trebuie depozitate rapid în condiții adecvate. Atenția este cu atât mai importantă în cazul meselor consumate în aer liber, la picnicuri sau la grătare.

O farfurie simplă poate fi o farfurie echilibrată

Pentru o alimentație sănătoasă în timpul verii nu este nevoie de meniuri complicate. O masă poate însemna, de exemplu, o salată generoasă de legume cu pește și pâine integrală, iaurt simplu cu fructe și ovăz sau o combinație de leguminoase, legume și cereale integrale.

În esență, vara este un moment bun pentru a profita de varietatea alimentelor proaspete disponibile. Legumele și fructele de sezon, apa, sursele de proteine, cerealele integrale și grăsimile nesaturate pot forma baza unei alimentații echilibrate.

Mai important decât existența unui singur „aliment-minune” este ansamblul obiceiurilor alimentare: varietate, porții adaptate nevoilor individuale, hidratare corespunzătoare și limitarea alimentelor ultraprocesate. Iar pentru persoanele cu afecțiuni medicale sau nevoi nutriționale speciale, recomandările personalizate ale medicului sau dieteticianului rămân esențiale.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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