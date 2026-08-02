Sport

FOTO: CSM Sebeș, o nouă victorie, 5-2 cu Interstar Sibiu, într-o partidă amicală pe „Pielarul”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 26 de minute

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CSM Sebeș a realizat o nouă victorie, 5-2 cu Interstar Sibiu, într-o partidă amicală pe „Pielarul”

CSM Sebeș, formație înființată recent, a câștigat al doilea joc de verificare al verii, scor 5-2 (2-0), pe „Pielarul”

Citește și: Primul amical, prima victorie: CSM Sebeș – Academia Șona 3-0 | M. Domșa, B. Popescu (Viitorul Sântimbru), sub comanda lui Doru Oancea

Au marcat: Vintilă (12), Vlad (42), Moise (64), Ghitan (65), Lăncrănjan (73, penalty).

Antrenorii Doru Oancea și Dan Comșa au mizat pe Șerban – Vintilă, Fleacă, B. Popescu, Cunțan, M. Cristea, Grosu, Todea, Buligă, Alisie, Vlad; au mai intrat Davel, Ursu, Rădac, Radu, Cătană, Moise, Moș, Cosma, Ghitan, Șerb, Lăncrănjan.

Primul test a fost 3-0 cu Academia Șona, mai urmând amicale cu: 5 august: CSM Sebeș – Viitorul Sântimbru; *8 august: CFR Simeria – CSM Sebeș; *12 august: CSM Sebeș – CFR Simeria; *15 august: Viitorul Sântimbru – CSM Sebeș; *22 august: Industria Galda – CSM Sebeș

Foto: Dan Comșa (CSM Sebeș)

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