Fosta școală din Oarda de Jos ar putea deveni „școală creștină”: Care sunt pașii pentru concretizarea inițiativei
Fosta școală din Oarda de Jos ar putea deveni „școală creștină”: Care sunt pașii pentru concretizarea inițiativei
Fosta Școală Generală din Oarda de Jos va primi o nouă destinație educațională. Consiliul Local Alba Iulia a avizat favorabil propunerea administrației locale de închiriere, prin licitație publică, a terenului și construcțiilor de pe strada Biruinței nr. 5, după ce imobilele au rămas neutilizate o perioadă îndelungată și au început să fie expuse riscului de degradare.
Consiliul Local Alba Iulia a aprobat închirierea, pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, a fostului ansamblu școlar din Oarda de Jos. Destinația propusă este una clară: desfășurarea de activități educative și de învățământ.
Inițiativa vine după ce Asociația REAL ALMA Filiala Alba Iulia a solicitat Primăriei, printr-o cerere înregistrată în 2025, închirierea sau concesionarea fostei școli pentru deschiderea și funcționarea unei Școli Creștine ALMA. Solicitarea a determinat municipalitatea să înceapă demersurile administrative și tehnice necesare pentru ca imobilul să poată fi valorificat printr-o procedură legală de licitație publică.
Un teren de aproape 3.000 de metri pătrați și cinci construcții
Obiectul viitoarei licitații îl constituie un întreg ansamblu imobiliar aflat în proprietatea publică a municipiului Alba Iulia.
Este vorba, în primul rând, despre un teren de 2.974 de metri pătrați, înscris în Cartea Funciară nr. 73675 Alba Iulia, cu o valoare de inventar de 337.559,50 lei.
Pe teren se află mai multe construcții. Clădirea principală a fostei Școli Generale din Oarda de Jos are o suprafață construită desfășurată de 522,8 mp și o suprafață utilă de 421,8 mp, valoarea sa de inventar fiind de 304.957 lei.
Ansamblul mai cuprinde o a doua construcție, cu 101,1 mp suprafață construită și 70,2 mp utili, evaluată în inventarul municipal la 56.979 lei. La acestea se adaugă un grup sanitar de 37,39 mp, cu o valoare de inventar de 21.177 lei, precum și o anexă de 44,11 mp suprafață construită și 34,9 mp utili, cu o valoare de inventar de 12.429 lei.
De la clădiri nefolosite la spațiu educațional
Unul dintre argumentele centrale ale proiectului este faptul că terenul și construcțiile nu mai sunt utilizate de o perioadă îndelungată. Potrivit referatului de aprobare a hotărârii de Consiliu Local, această situație generează inclusiv riscul degradării clădirilor.
În aceste condiții, administrația locală a început procedurile necesare pentru a putea transforma un imobil nefolosit într-un spațiu care să reintre în circuitul educațional.
Înainte de elaborarea proiectului de hotărâre au fost necesare mai multe operațiuni tehnice și administrative: realizarea unor măsurători exacte ale terenului și construcțiilor, actualizarea datelor din cartea funciară, actualizarea valorilor de inventar și întocmirea unui raport de evaluare pentru stabilirea prețului de pornire al licitației.
Astfel, municipalitatea nu propune o atribuire directă a imobilului către solicitant, ci organizarea unei licitații publice, procedură prin care va fi stabilit chiriașul.
778,4 euro pe lună – prețul de pornire
Potrivit raportului de evaluare, prețul de pornire al licitației este de 1,4 euro/mp/lună, ceea ce înseamnă un total de 778,4 euro pe lună. Valoarea a fost propusă în urma evaluării realizate de Roșu Adriana Eusența, evaluator autorizat ANEVAR. La nivel anual, această valoare reprezintă un preț de pornire de aproximativ 9.340,8 euro, înainte de eventualele rezultate ale procedurii de licitație.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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