Ce trebuie să mănânci în Postul Adormirii Maicii Domnului: Produsele de post pot ascunde până la 69 de E-uri

Astăzi începe Postul Adormirii Maicii Domnului, una dintre cele mai importante perioade de postire din calendarul ortodox. În următoarele două săptămâni, milioane de credincioși vor alege produse de post, iar întrebarea firească a fiecărui consumator este simplă: ce mănânc, de fapt?

„De post” nu înseamnă automat „sănătos”. Multe dintre produsele consumate frecvent în această perioadă pot conține un număr surprinzător de mare de aditivi alimentari (E-uri), cantități importante de sare și zahăr, precum și un aport caloric care poate fi ușor subestimat.

Potrivit studiilor realizate de InfoCons, produsele de post pot conține până la 69 de aditivi alimentari / E-uri, 20,67 grame de sare și 53,01 grame de zahăr.

Gustarea de post: până la 58 de E-uri, 9,21 grame de sare și 37,7 grame de zahăr

Consumatorii care aleg o gustare de post alcătuită din pâine, pastă vegetală, margarină, halva, suc tip ceai sau lapte de soia și o gumă de mestecat pot consuma instant până la 58 de E-uri.

Câți aditivi / E-uri ai în gustarea de post ?

Situația pe categorii de produse este următoarea:

pâine – până la 8 E-uri

pastă vegetală – până la 15 E-uri

margarină – până la 6 E-uri

halva – până la 3 E-uri

suc tip ceai – până la 8 E-uri

lapte de soia – până la 5 E-uri

tofu – până la 2 E-uri

gumă de mestecat – până la 11 E-uri

Câtă sare ai în gustarea de post?

Într-o gustare de post compusă din pâine, pastă vegetală, margarină, halva, lapte de soia, tofu și suc tip ceai se găsesc până la 9,21 grame de sare, în condițiile în care Organizația Mondială a Sănătății recomandă un consum de doar 5 grame de sare pe zi. Astfel, într-o singură gustare de post, cantitatea zilnică recomandată de sare este depășită cu 84,2%.

Cât zahăr ai în gustarea de post?

Aceeași gustare de post poate conține până la 37,7 grame de zahăr, față de maximul de 25 de grame pe zi recomandat de Organizația Mondială a Sănătății — o depășire de 50,8% a cantității zilnice recomandate, dintr-o singură gustare.

Câte calorii ai în gustarea de post?

Aportul caloric al unei gustări de post este ușor de subestimat, mai ales când combini mai multe produse.

InfoCons a realizat un studiu cu privire la ingredientele și valorile nutriționale ale preparatelor de post comercializate în restaurante. Studiul a fost efectuat în parteneriat cu Declaratie-Nutritionala.ro. Datele au fost preluate din meniurile fizice ale restaurantelor și de pe site-urile de unde consumatorii pot comanda online.

Un fel principal de post poate ajunge la până la 11 aditivi alimentari / E-uri, 15,31 grame de zaharuri și 11,46 grame de sare. Pentru două dintre cele mai comandate preparate — ciorba de legume și platoul vegetarian — situația este următoarea:

Câți aditivi / E-uri au ciorba de legume și platoul vegetarian?

Ciorba de legume – până la 9 aditivi alimentari / E-uri

Platoul vegetarian – până la 2 aditivi alimentari / E-uri

Cât zahăr au ciorba de legume și platoul vegetarian?

Ciorba de legume – variază între 0,66 grame și 3,47 grame

Platoul vegetarian – variază între 2,72 grame și 11,84 grame

Câtă sare au ciorba de legume și platoul vegetarian?

Ciorba de legume – variază între 0,04 grame și 7,76 grame

Platoul vegetarian – variază între 0,91 grame și 3,7 grame

Câte calorii au ciorba de legume și platoul vegetarian?

Ciorba de legume – până la 140 kcal

Platoul vegetarian – până la 221,87 kcal

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