Ştirea zilei

A încetat din viață Mircea Meteș, fost șef al Sucursalei Alba Iulia a APA CTTA Alba. Mesajul foștilor colegi: ,,Păstrăm cu respect amintirea unui coleg și profesionist dedicat”

Ioana Oprean

Publicat

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A încetat din viață Mircea Meteș, fost șef al Sucursalei Alba Iulia a APA CTTA Alba. Mesajul foștilor colegi: ,,Păstrăm cu respect amintirea unui coleg și profesionist dedicat”

A încetat din viață Mircea Meteș, fostul șef al Sucursalei Alba Iulia a APA CTTA Alba. Foștii colegi deplâng trecerea în neființă a acestuia: ,,Păstrăm cu respect amintirea unui coleg și profesionist dedicat”.

Începând cu anul 2005, Mircea Meteș a fost șeful filialei Alba Iulia, ulterior devenită Sucursala Alba Iulia a operatorului regional SC APA CTTA SA ALBA. Se pensionează în anul 2020.

Colectivul SC APA CTTA SA ALBA transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate la trecerea la cele veșnice a domnului Mircea Meteș, fost șef al Sucursalei Alba Iulia: ,,Păstrăm cu respect amintirea unui coleg și profesionist dedicat. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au transmis reprezentanții companiei.

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