A încetat din viață Mircea Meteș, fost șef al Sucursalei Alba Iulia a APA CTTA Alba. Mesajul foștilor colegi: ,,Păstrăm cu respect amintirea unui coleg și profesionist dedicat”

13 ruine industriale dintr-un oraș din Alba ar urma să fie demolate: Ce se va întâmpla cu molozul rezultat Clădiri industriale degradate, întinse pe două terenuri de peste 54.000 de metri pătrați, urmează să fie desființate la Sebeș. Proiectul, estimat la 1,21 milioane de lei, prevede o intervenție care ar urma să dureze până la […]