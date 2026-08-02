ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 2 august 2026. Condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 2 august 2026 și organizează concurs în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de asistent social, grad profesional principal din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, Compartiment Centrul Comunitar Integrat din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiţiile specifice, pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii care participă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent social, grad profesional principal, sunt următoarele:

– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistență socială cu specializarea asistență socială;

– Aviz de exercitare a profesiei de asistent social, eliberat de Colegiul National al Asistenților Sociali din Romania, treapta de competență – principal;

– Vechime în specialitatea studiilor – minim 5 ani.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, număr de telefon 0258 861 310, interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: [email protected] , persoana de contact: Dancea Stînea Anamaria, consilier în cadrul Compartimentului Resurse umane, Control intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

*Direcția de Asistență Socială din Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, Bld. Republicii nr.26, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea postului, funcţia contractuală vacantă de Asistent social, pe perioadă nedeterminată, cu program de 8 ore/zi, în data de 20 august 2026, ora 10:00, probă scrisă, după cum urmează:

Asistent social – COD COR- 263501

Condiții specifice de participare:

– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Științe Sociale; ramura: Asistență socială;

– Aviz de exercitare a profesiei de asistent social;

– Vechimea în specialitatea studiilor necesare: minimum 5 ani.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Asistență Socială, din B-dul Republicii, nr. 26, Alba Iulia la secretarul comisiei concurs de la Compartiment resurse umane, pe adresa de e-mail [email protected] şi la nr. de telefon: 0258 – 810325.

*Primăria orașului Zlatna organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a două posturi contractuale vacante, cu normă întreaga, program normal de lucru de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămâna: un post de inspector de specialitate, grad profesional I si un post de inspector de specialitate grad profesional II la Serviciul Dezvoltare Investitii, Unitate Implementare Proiecte §i Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Zlatna.

Conditii specifice de participare la concurs pentru inspector de specialitate grad profesional I:

-studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă in domeniul fundamental stiințe ingineresti sau stiinte economice;

-minimum 6 luni vechime in specialitatea studiilor;

-competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei, dovedite cu certificat/atestat/diploma de absolvire;

Condiții specifice de participare la concurs pentru inspector de specialitate grad profesional II:

-studii universitare de licentă absolvite cu diploma de licenă sau echivalentă in domeniul fundamental stiințe ingineresti;

-competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei, dovedite cu certificat/atestat/diploma de absolvire;

Relații suplimentare vor fi puse la dispozitie, in zilele lucratoare, la sediul institutiei.

*Comuna Ponor cu sediul in comuna PONOR, sat Ponor, nr. 84, anunta organizarea CONCURS, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului contractual de executie vacant de ASISTENT MEDICAL COMUNITAR.

Denumirea postului:

– Asistent medical comunitar COD COR 325301, post vacant în cadrul compartimentului asistenta sociala, pe perioadă nedeterminata.

– Durata timpului de lucru este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE:

-Studii de specialitate – absolvirea liceului sanitar, studii postliceale sanitare sau învățământ universitar în specializarea „asistență medicală“

-Certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. și Aviz anual O.A.M.G.M.A.M.R.

-specializarea în asistență medicală comunitară reprezintă un avantaj însă nu constituie o condiție eliminatorie. Personalul încadrat pe proiect va beneficia de cursul de specializare în asistență medicală comunitară.

Competența managerială: nu este cazul.

Perfecționări:

• Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel minim

• Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu este cazul

• Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

– capacitatea de a rezolva eficient problemele,

– capacitatea de asumare a responsabilităţii,

– capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite,

– creativitate şi spirit de iniţiativă,

– capacitatea de planificare şi organizare a timpului de lucru,

– capacitatea de a lucra independent,

– capacitatea de a lucra în echipă,

– capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate,

– integritatea morală şi etică profesională,

– capacitatea de consiliere și mediere ;

– capacitate de decizie și reacție adecvată în situații de urgență

– disponibilitate de a-i ajuta pe cei aflați în dificultate, capacitate empatică

– abilități de comunicare cu personalul medical, cu specialistii din unitățile sanitare, din autoritățile locale și din comunitatea din care face parte

– spirit organizatoric.

Informații suplimentare se pot obține la secretarul comisiei de concurs d-na Bercea Maria la tel. 0258-784.130, email: [email protected] sau la sediul instituției noastre Primaria Comunei Ponor , sat Ponor , nr. 84, județul Alba.

*CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SPITALULUI MUNICIPAL AIUD organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Municipal Aiud.

Concursul va avea loc la sediul administrativ al Spitalului Municipal Aiud din Municipiul Aiud, strada Spitalului nr. 2, județul Alba si se desfăşoară în perioada 28.07.2026-14.09.2026, în două etape, după cum urmează:

1) Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul concursului, etapă eliminatorie, în data de 31.08.2026, ora 14,00;

2) Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfasura in data de 09.09.2026, ora 10,00.

Informații suplimentare se pot obține la tel.: 0258.861816, luni-vineri, în intervalul orar 07.00-15.00.

*CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ALBA IULIA DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA organizează CONCURS de recrutare în data de 13 AUGUST 2026 pentru ocuparea următoarelor posturi, funcţii contractuale de execuţie:

1. Un post de FIZIOKINETOTERAPEUT debutant, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului asistență medicală – Cod COR 226401

Condiţii specifice de participare:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă, în ramura de știință (RSI): Medicină, Specializarea Balneo-fiziokinetoterapie și

Recuperare;

– certificat de membru al Colegiului Fiziokinetoterapeuților;

– autorizaţie de liberă practică cu avizul anual pe anul în curs;

– asigurare de răspundere profesională (malpraxis);

– vechime în specialitatea studiilor necesară: nu se solicită.

Concursul constă din probă scrisă şi interviu.

2. Patru posturi de INFIRMIER/INFIRMIERĂ, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului asistenţă medicală – Cod COR 532103

Condiţii specifice de participare:

– studii: gimnaziale/medii;

– certificat de calificare infirmier(ă) organizat de furnizor autorizat de formare profesională;

– vechime în specialitate necesară: minimum 6 luni.

Concursul constă din probă practică şi interviu.

3. Un post de ASISTENT SOCIAL, gradul PRINCIPAL, normă întreagă, pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului, din cadrul Compartimentului asistenţă şi îngrijire – Cod COR 263501

Condiţii specifice de participare:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă, în ramura de știință (RSI): Științe Sociale, Specializarea Asistenţă socială;

– aviz de exercitare a profesiei de asistent social, eliberat de Colegiul National al Asistenților Sociali din Romania, treapta de competenţă – principal;

– vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani.

Concursul constă din probă scrisă şi interviu.

4. Două posturi de ÎNGRIJITOR/ÎNGRIJITOARE, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului asistenţă şi îngrijire – Cod COR 532104

Condiţii specifice de participare:

– studii: gimnaziale;

– vechime în specialitate necesară: nu se solicită.

Concursul constă din probă practică şi interviu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia de la secretarul comisiei de concurs, doamna Giurgiu Georgiana Loredana, inspector de specialitate, tel. 0258834315.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023 precum si prevederile art.XXII alin.(2) din Legea 141 din 25 iulie 2025 pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual:

– trei posturi contractual vacante cu normă întreagă, 7 ore/zi 35 ore/saptamana, de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgență, în cadrul UPU – perioadă nedeterminată;

– doua posturi contractual vacante cu normă întreagă, 7 ore/zi 35 ore/saptamana, de medic rezident anul V confirmat în specialitatea medicină de urgență, în cadrul UPU- perioadă nedeterminată;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Pentru medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgență

– diplomă de licență în medicină;

-certificat de medic specialist în specialitatea medicină de urgență;

-vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

Pentru medic rezident anul V confirmat în specialitatea medicină de urgență diplomă de licență în medicină;

-promovarea examenului de verificare a cunoștințelor prevăzute de curriculum de pregătire aferent anului de formare;

-adeverință de confirmare ca medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea medicină de urgență

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023 precum si prevederile art.XXII alin.(2) din Legea 141 din 25 iulie 2025 pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante :

– 2 posturi contractual vacante de medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie cu normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămână, în cadrul UPU-perioada nedeterminată;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Pentru medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie:

– diplomă de licență în medicină;

-certificat de medic specialist în specialitatea pediatrie;

-vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Primăria comunei Horea cu sediul în localitatea Horea, strada Valea Arăzii, nr. 2, comuna Horea, județul Alba, inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, a următorului post de execuție de natură contractuală, în cadrul Compartimentului : Furnizare de servicii integrate-echipa ECI:

-1 post MEDIATOR ȘCOLAR DEBUTANT (durata timpului de lucru 8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

-Constituie un avantaj absolvirea unui curs organizat în cadrul programelor Phare;

-Constituie avantaj domiciliul în UAT pentru care aplică;

-Disponibilitate pentru deplasări

-Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Office, Excel, Word, Power Point – utilizator independent

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

-competențe de comunicare scrisă şi verbală, de relaționare;

-moralitate, corectitudine, deschidere și flexibilitate în relațiile interumane;

-perseverenţă, consecvenţă, abilităţi pentru munca în condiții de stres, în situaţii de urgenţă sau neprevăzute;

-analiza problemelor specifice mediului şcolar;

-atenție la detalii;

-atitudine pozitivă, motivatoare;

-competențe de integrare TIC în educație.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Horea, județul Alba şi la secretarul comisiei de concurs, domnul Mateș Florin-Ciprian, e-mail: e-mail: [email protected] [email protected] , telefon 0762670941.

*Primăria comunei Horea cu sediul în localitatea Horea, strada Valea Arăzii, nr. 2, comuna Horea, județul Alba, iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată , a următorului post de execuţie vacant, de natură contractuală, în cadrul Compartimentului Asistență Socială:

-1 post TEHNICIAN ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ ( durata timpului de lucru 8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

– Vechime în muncă: minim 5 ani;

– Constituie avantaj experiența profesională în implementarea și/sau derularea proiectelor finanțate din fonduri europene sau din alte surse de finanțare nerambursabilă, în special în domeniul serviciilor sociale.

– Constituie avantaj absolvirea unui curs de calificare profesională cu specializarea technician în asistență socială;

-Constituie avantaj domiciliul în UAT pentru care aplică;

-Studii de specialitate: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau master cu specializarea în asistenţă socială

-Disponibilitate pentru deplasări

-Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Office, Excel, Word. Power Point – utilizator independent

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

• competenţe de comunicare scrisă şi verbală, de relaţionare;

• abilităţi de lucru individual şi în echipă

• moralitate, corectitudine, deschidere şi flexibilitate în relaţiile interumane;

• perseverenţă, consecvenţă, abilităţi pentru munca în condiţii de stres, în situaţii de urgenţă sau ncprevăzute;atenţie la detalii

• abilităţi de analiză şi sinteză

• atitudine pozitivă, motivatoare;

• competenţe de integrare TIC în asistenţă socială.

[email protected]. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Horea, județul Alba şi la secretarul comisiei de concurs, domnul Costea Gheorghe, e-mail: e-mail: [email protected]

*Primăria comunei Horea cu sediul în localitatea Horea, strada Valea Arăzii, nr. 2, comuna Horea, județul Alba, inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată , a următorului post de execuție de natură contractuală, în cadrul Compartimentului : Furnizare de servicii integrate-echipa ECI

-1 post (normă întragă) ASISTENT MEDICAL COMUNITAR DEBUTANT ( durata timpului de lucru 8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

Conditii specifice:

– studii postliceale sanitare;

– certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R

– vechime in specialitate: nu este cazul;

– adeverinta de participare la concurs/exemen, eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R;

– cunoștințe operare calculator:nivel minim

-disponibilitate pentru prezență zilnică și deplasări pe raza comunei Horea, în vederea asigurării continuității serviciilor de asistență medicală comunitară.

– permis de conducere categoria B.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Horea, județul Alba şi la secretarul comisiei de concurs, doamna Mateș Nicoleta, e-mail: [email protected] [email protected] , telefon 0766361630.

*UAT Comuna Santimbru, judetul Alba organizeaza concurs in vederea ocuparii unui post vacant de MEDIATOR SCOLAR ( COD COR 235911), in cadrul Echipei comunitare integrate pentru derularea proiectului finantat din fonduri externe nerambursabile ,Furnizare de servicii integrate in comunitatile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de baza eficiente si de calitate finantat din fondul social european Plus prin Programul Incluziune si demnitate social

Nivelul postului: executie, membru in Echipa Comunitara Integrata (ECI) Durata timpului de lucru: 2 ore/zi — 10 ore/siptimana pe perioada de implementare a proiectului.

Concursul de recrutare se va organiza in data de 6 august 2026, orele 10.00 proba scrisa si in data de 11 august 2026, orele 10.00 interviul la Primaria Comunei Santimbru, str. Blajului, nr. 187, loc. Santimbru, judet Alba.

CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE:

-constituie un avantaj experienta in cadrul proiectelor educationale si/sau la nivelul comunitatii < de 1 an;

– constituie un avantaj absolvirea unui curs organizat in cadrul Programelor Phare;

-constituie un avantaj implicarea/coordonarea proiectelor desfisurate la nivel national/intrnational;

-constituie avantaj domiciliul in UAT pentru care se aplica;

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, după cum urmează:

-1 post vacant brancardier, G – Unitatea de primire urgențe (UPU) SMURD;

-1 post vacant îngrijitoare curățenie, G – Unitatea de primire urgențe (UPU) SMURD;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Brancardier

-studii: minim școală generală;

-vechime: cu sau fără vechime.

-diplomă absolvire curs Brancardier eliberată de firmă autorizată Îngrijitoare de curățenie

-studii: minim școală generală;

-vechime: cu sau fără vechime.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractual vacante de execuție, 1 post vacant de Asistent social debutant– Unitatea de primire urgențe.

Condiţiile specifice de participare la concurs pentru funcția de Asistent social debutant:

-diplomă de licenţă în specialitate asistenta sociala;

-dovada inscrierii in Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Municipal Blaj organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a 6 posturi de asistent medical generalist după cum urmează:

– 1 post asistent medical generalist – cabinet gastroenterologie

– 1 post asistent medical generalist – cabinet oncologie

– 1 post asistent medical generalist – cabinet oftalmologie

– 2 posturi asistent medical generalist – compartiment endoscopie digestivă

– 1 post asistent medical generalist – compartiment neurologie cronici

Conditii specifice pentru ocuparea postului de asistent medical generalist:

– nivelul studiilor – diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală în specialitatea medicină generală/ diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

– copie certificat de membru O.A.G.M.M.R.;

– adeverința pentru participare la concurs eliberată de O.A.G.M.M.R

– vechime în specialitate necesară ocupării postului – nu se solicită;

Relaţii / informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii sau la telefon nr.0258710941, int. 197, cât şi pe site-ul www.spitalbla.ro/Anunțuri.

*Spitalul Municipal Blaj organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post de asistent medical generalist după cum urmează: – 1 post asistent medical generalist –ATI trezire – Bloc operator

Conditii specifice pentru ocuparea postului de asistent medical generalist:

– nivelul studiilor – diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală în specialitatea medicină generală/ diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

– copie certificat de membru O.A.G.M.M.R.;

– adeverința pentru participare la concurs eliberată de O.A.G.M.M.R

– vechime în specialitate necesară ocupării postului – minim 6 luni;

Relaţii / informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii sau la telefon nr.0258710941, int. 197, cât şi pe site-ul www.spitalbla.ro/Anunțuri.

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