Când se dau alocațiile pentru copii în august 2026: Banii ar putea fi virați mai devreme

În luna august 2026, plata alocațiilor pentru copii ar putea fi făcută mai devreme decât în mod obișnuit, deoarece data la care sunt virați, de regulă, banii cade într-o zi nelucrătoare.

Conform calendarului Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), alocațiile sunt achitate, în mod normal, în jurul datei de 8 a fiecărei luni. În august, însă, această dată coincide cu o zi de sâmbătă.

Când se plătesc alocațiile în august

Având în vedere că 8 august este zi nelucrătoare, există posibilitatea ca sumele să fie virate în conturile beneficiarilor încă de vineri, 7 august.

Pentru persoanele care au optat să primească alocația prin mandat poștal, distribuirea banilor se face pe parcursul mai multor zile, în funcție de programul stabilit de Poșta Română.

Ce sume primesc copiii în 2026

În acest an, cuantumul alocației diferă în funcție de vârsta copilului și de situația acestuia.

-719 lei pe lună primesc copiii cu vârsta de până la 2 ani, precum și copiii cu handicap cu vârste între 3 și 18 ani.

-292 de lei pe lună primesc copiii cu vârste între 2 și 18 ani, dar și tinerii care au împlinit 18 ani și își continuă studiile, în condițiile prevăzute de lege.

Alocația de stat se acordă tuturor copiilor care au domiciliul sau reședința legală în România, inclusiv copiilor cetățenilor străini și ai persoanelor fără cetățenie care locuiesc legal în țară.

În ce situații poate fi recuperată alocația

Dreptul la alocație începe din luna următoare nașterii copilului și, în mod obișnuit, se acordă până la împlinirea vârstei de 18 ani. În anumite situații, plata poate fi suspendată sau încetată, iar sumele încasate necuvenit pot fi recuperate de stat.

ANPIS poate emite o decizie de recuperare a banilor dacă beneficiarul a primit alocația fără să mai îndeplinească condițiile prevăzute de lege.

Printre situațiile care pot duce la recuperarea sumelor se numără:

-schimbarea domiciliului sau a reședinței fără informarea autorităților;

-modificarea reprezentantului legal al copilului fără notificarea instituțiilor competente;

-continuarea plății alocației după ce copilul nu mai îndeplinește condițiile legale;

-furnizarea unor informații sau documente care nu mai corespund situației reale;

-încasarea unor sume pentru care beneficiarul nu mai avea dreptul.

În astfel de cazuri, beneficiarul este obligat să restituie sumele încasate necuvenit, potrivit legislației în vigoare.

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