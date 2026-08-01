Curier Județean

Incendiu la un autoturism pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Intervin pompierii pe sensul de mers Sebeș-Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 minute

în

De

Incendiu la un autoturism pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Intervin pompierii pe sensul de mers Sebeș-Alba

Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara, în jurul orei 19.30, la un autoturism aflat pe autostrada A10 Sebeș-Turda. Intervin pompierii pe sensul de mers Sebeș-Alba.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism pe autostrada A10, km 4, sensul de mers Sebeș – Alba.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă.

UPDATE: Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.

Incendiul nu se confirmă, fiind vorba despre o defecțiune la autoturism cu degajare de fum.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

A spart ușa, a intrat cu forța în apartament și a făcut ca fosta soție și copilul acesteia să sară pe geam: Ce a decis Judecătoria Sebeș

Ioana Oprean

Publicat

acum 44 de minute

în

1 august 2026

De

A spart ușa, a intrat cu forța în apartament și a făcut ca fosta soție și copilul acesteia să sară pe geam: Ce a decis Judecătoria Sebeș Un conflict pornit pe fondul unei relații destrămate a degenerat, în vara anului 2023, în două episoade de violență și distrugeri. Într-unul dintre ele, un bărbat a forțat […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Openul internațional de șah rapid Alba Grand Prix 2026, la Alba Iulia: 400 de jucători, înscriși la start, record absolut pentru şahul albaiulian

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

1 august 2026

De

Openul internațional de șah rapid Alba Grand Prix 2026, la Alba Iulia: 400 de jucători, înscriși la start, record absolut pentru şahul albaiulian La Alba Iulia a început astăzi Openul Internațional de Șah Rapid Alba Grand Prix 2026. Evenimentul a avut la start peste 400 de jucători, un record absolut pentru şahul albaiulian. Pe lângă […]

Citește mai mult

Curier Județean

Care este stadiul reabilitării bisericii reformate din Rădești: Lucrări de consolidare structurală și intervenții de refacere a tencuielilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

1 august 2026

De

Care este stadiul reabilitării bisericii reformate din Rădești: Lucrări de consolidare structurală și intervenții de refacere a tencuielilor Reabilitarea bisericii reformate din Rădești continuă în cadrul subprogramului „Restaurare II” al Institutului Național al Patrimoniului, finanțat prin Timbrul Monumentelor Istorice, respectiv cu sprijinul Fundației Teleki László în cadrul Programului Rómer Flóris. În paralel cu lucrările de […]

Citește mai mult