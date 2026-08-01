Incendiu la un autoturism pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Intervin pompierii pe sensul de mers Sebeș-Alba

Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara, în jurul orei 19.30, la un autoturism aflat pe autostrada A10 Sebeș-Turda. Intervin pompierii pe sensul de mers Sebeș-Alba.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism pe autostrada A10, km 4, sensul de mers Sebeș – Alba.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă.

UPDATE: Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.

Incendiul nu se confirmă, fiind vorba despre o defecțiune la autoturism cu degajare de fum.

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