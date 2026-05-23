FOTO | CSM Unirea Alba Iulia – Sănătatea Cluj, duel crucial pe Stadionul „Cetate": Echipele de start

CSM Unirea Alba Iulia – Sănătatea Cluj, duel crucial pe Stadionul „Cetate”: Echipele de start

CSM Unirea Alba Iulia și Sănătatea Cluj se înfruntă, sâmbătă, 23 mai 2026, de la ora 18.00, pe Stadionul „Cetate” din Alba Iulia.

Partida contează pentru ultima etapă a fazei play-off din Liga 3 de fotbal.

În urma acestei partide se va stabili una dintre cele patru formații calificate în barajul de promovare în Liga 2.

CSM Unirea Alba Iulia va obține calificarea în cazul unei victorii sau a remizei. În schimb, Sănătatea Cluj are doar varianta unui succes pe „Cetate”.

*CSM Unirea Alba Iulia: Ducan – Lambru, Ardei, Giosu, Giurgiu – Ardeiu, Jorza/cpt, Pîntea – Mihaiu, Fetița, Miclăuș; rezerve Ștefan, Golda, Banyoi, Indrei, Glonț, Szijj, Ondreykovicz, V. Borcea, Blănaru. Antrenor Dragoș Militaru.

*Sănătatea Cluj: Bălgrădean – Core, Fărcășan, D. Milchiș, D. Paul – Dinescu, Bessong, Crișan, Saroși/cpt. – Al. Pop, Bonț; rezerve Chindriș, Goga, Vescan, Baciu, Horn, Șt. Rusu, Yuh, Bunea. Antrenor Vasile Miriuță

