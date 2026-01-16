Sport

Divizionara terță CIL Blaj are reunirea luni și caută atacant | În continuare, tineri promovați de la CSȘ Blaj

Divizionara terță CIL Blaj are reunirea luni, 19 ianuarie, dată la care vor începe antrenamentele și alte două conjudețene, Metalurgistul Cugir și Hidro Mecanica Șugag.

Deocamdată nu sunt noutăți în efectivul formației din „Mica Romă” care va testa câțiva jucători în perioada următoare. Principala preocupare a oficialilor blăjeni este înregimentarea unui atacant, în condițiile rezilierii contractului cu ghanezul Gogo Nai.

În primul rând căutăm un vârf de atac, sper să și reușim să aducem un fotbalist valoros pe respectivul post”, a conchis președintele Augustin Damian.

Plecările certe din această pauză sunt Borza, Pașca-Igna și Nai.

Prima ședință de pregătire a „galben-albaștrilor” va fi după-amiaza, la Stadionul din „Parcul Avram” Iancu, locul unde se vor disputa cele 7 partide de verificare din această iarnă, prima fiind în 24 ianuarie cu divizionara secundă ASA Tg. Mureș.

În continnuare se va continua colaborarea cu CSȘ Blaj, una prolifică pentru promovarea tinerilor jucători din zonă, iar la reunire vor fi prezenți câțiva echipieri de la CSȘ Blaj, printre care Frățilă și Oniga. Sub comanda lui Daniel Tătar au debutat pe a treia scenă fotbalistică, în stagiunea curentă Alexandru Lungar și Rareș Micu-Cristea (n. 2009), Cristian Roșca (2008), Dragoș Cristea (2010), iar în campionatul trecut Mihai Drăgan (2008).

Foto: CIL Blaj

