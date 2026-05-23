Ştirea zilei

Finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Alba Iulia pe anul 2026: Ce domenii iau „grosul”

Ioana Oprean

Publicat

acum 56 de minute

în

De

Finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Alba Iulia pe anul 2026: Ce domenii iau „grosul”

S-a stabilit în principiu care sunt domeniile de activitate pentru care se acordă finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru anul 2026.

În ședința ordinară de joi, 28 mai 2026 a Consiliului Local Alba Iulia va intra la aprobare un proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Alba Iulia pe anul 2026 pentru activități nonprofit de interes general.

Comform referatului de aprobare a proiectului de hotărâre, domeniile pentru care se acordă finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru anul 2026 sunt:

– Educație

– Cultură

– Sport

– Social

– Agrement și mediu

– Tineret

– Protecția și bunăstarea animalelor

Totalul disponibil este de 1.190.000 de lei.

Cea mai mare sumă (490.000 de lei) va merge către Educație. Urmează Tineret (370.000 de lei) și Sport (130.000 de lei).

Repartizarea sumelor, așa cum se regăsește în documentația aferentă proiectului de hotărâre, poate fi văzută AICI.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Mousse fin de ciocolată, noul desert by Chef Toma, inspirat de prestația Alexandrei Căpitănescu de la Eurovision 2026. ,,Încerc să transform muzica și emoția în experiențe care pot fi văzute, simțite și gustate”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 minute

în

23 mai 2026

De

Mousse fin de ciocolată, noul desert by Chef Toma, inspirat de prestația Alexandrei Căpitănescu de la Eurovision 2026. ,,Încerc să transform muzica și emoția în experiențe care pot fi văzute, simțite și gustate” Rezultatul și prestația impresionantei Alexandra Căpitănescu la Eurovision 2026 au devenit sursă de inspirație pentru un nou preparat spectaculos creat de Chef  […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Sînziana-Maria Lupo, de la Palatul Copiilor Alba, PREMIUL I la Concursul Național ,,Jocurile Olimpice in imaginația copiilor”- Anul Nadia Comăneci

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 5 ore

în

23 mai 2026

De

Sînziana-Maria Lupo, de la Palatul Copiilor Alba, PREMIUL I la Concursul Național ,,Jocurile Olimpice in imaginația copiilor”- Anul Nadia Comăneci Performanță deosebită pentru Sînziana-Maria Lupo, de la Palatul Copiilor Alba. Ea a obținut Premiul I la categoria 15-18 ani la Concursul Național „Jocurile Olimpice în imaginația copiilor” – Anul Nadia Comăneci. Concursul a fost organizat […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, a alergat la „Jidvei Weinland Trails” 2026: „Cu inima plină de entuziasm”

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

23 mai 2026

De

Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, a alergat la „Jidvei Weinland Trails” 2026: „Cu inima plină de entuziasm” În vîrstă de 68 de ani, Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, a alergat, sâmbătă, 23 mai 2026, la Jidvei Weinland Trails 2026.  „Astăzi, cu inima plină de entuziasm, am alergat la Jidvei Weinland Trails, pe unul […]

Citește mai mult