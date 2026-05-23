Finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Alba Iulia pe anul 2026: Ce domenii iau „grosul”

S-a stabilit în principiu care sunt domeniile de activitate pentru care se acordă finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru anul 2026.

În ședința ordinară de joi, 28 mai 2026 a Consiliului Local Alba Iulia va intra la aprobare un proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Alba Iulia pe anul 2026 pentru activități nonprofit de interes general.

Comform referatului de aprobare a proiectului de hotărâre, domeniile pentru care se acordă finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru anul 2026 sunt:

– Educație

– Cultură

– Sport

– Social

– Agrement și mediu

– Tineret

– Protecția și bunăstarea animalelor

Totalul disponibil este de 1.190.000 de lei.

Cea mai mare sumă (490.000 de lei) va merge către Educație. Urmează Tineret (370.000 de lei) și Sport (130.000 de lei).

Repartizarea sumelor, așa cum se regăsește în documentația aferentă proiectului de hotărâre, poate fi văzută AICI.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

