Șofer de 43 de ani prins la volan cu peste 2,18 g/l alcool pur în sânge: Ce pedeapsă a primit la Judecătoria Alba Iulia
Judecătoria Alba Iulia a pronunțat, vineri, 22 mai 2026, o sentință de condamnare într-un dosar privind conducerea unui autoturism sub influența alcoolului.
Instanța a dispus o pedeapsă de un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru un bărbat în vârstă de 43 de ani, aflat la primul contact cu legea penală.
Potrivit rechizitoriului întocmit de Parchet, incidentul s-a petrecut în noaptea de 18 mai 2025, în jurul orei 00:15, când bărbatul a fost depistat conducând un autoturism pe raza localității Șard, județul Alba, deși consumase o cantitate importantă de alcool.
Alcoolemie foarte ridicată
Testarea inițială cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, probele biologice recoltate la spital au relevat valori mult peste limita legală: 2,18 g/l alcool pur în sânge la prima probă și 1,97 g/l la cea de-a doua.
Conform declarațiilor date în timpul anchetei, inculpatul a recunoscut că a consumat băuturi alcoolice într-un restaurant, după care s-a urcat la volan cu intenția de a se deplasa spre domiciliu.
Proces desfășurat în procedură simplificată
În fața instanței, bărbatul și-a recunoscut integral fapta și a solicitat judecarea cauzei prin procedura simplificată a recunoașterii învinuirii. Această procedură i-a permis reducerea limitelor de pedeapsă cu o treime.
Judecătorul a apreciat că inculpatul a avut o atitudine sinceră și cooperantă pe parcursul procesului și a ținut cont de faptul că acesta nu are antecedente penale, este integrat social, are studii superioare, un loc de muncă stabil și întreține o familie cu un copil minor.
Deși alcoolemia a fost considerată una „ridicată”, instanța a remarcat că fapta a fost comisă la o oră la care traficul era redus și că nu s-a produs niciun accident rutier.
În motivare, judecătorul a subliniat însă că decizia de a conduce după consumul unei cantități mari de alcool reprezintă o conduită extrem de periculoasă pentru siguranța rutieră.
„Alcoolul diminuează capacitatea de concentrare, reflexele și discernământul conducătorilor auto”, se arată în hotărâre, instanța evidențiind riscurile majore asociate unor astfel de fapte.
Pedeapsă cu suspendare și muncă în folosul comunității
Magistrații au dispus condamnarea inculpatului la un an de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru o perioadă de 2 ani, interzicerea dreptului de a conduce autovehicule timp de un an, obligarea la participarea într-un program de reintegrare socială și prestarea a 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.
Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui să respecte mai multe obligații impuse de Serviciul de Probațiune, inclusiv prezentarea periodică la consilierul desemnat și anunțarea eventualelor schimbări de domiciliu sau loc de muncă.
În cazul în care nu respectă obligațiile stabilite sau comite o nouă infracțiune, suspendarea poate fi revocată, iar pedeapsa executată în regim de detenție.
Instanța a dedus din pedeapsă perioada de 24 de ore petrecută în reținere imediat după incident și a obligat inculpatul la plata sumei de 700 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
Hotărârea Judecătoriei Alba Iulia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
sursa: ReJust
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
