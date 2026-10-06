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Foto | Demolarea blocului din Rahova afectat de explozie: ,,Este o intervenție excepțională, premieră în România”

Bogdan Ilea

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Demolarea blocului din Rahova afectat de explozie: ,,Este o intervenție excepțională, premieră în România”

O intervenție de amploare are loc în cartierul Rahova din Capitală, unde Primăria Municipiului București a început demolarea controlată a etajelor 5-8 ale blocului grav afectat de explozia produsă în octombrie 2025.

Petrecerea Divorțaților

Potrivit municipalității, operațiunea este una excepțională și reprezintă o premieră pentru România. Etajele superioare ale imobilului, cele mai afectate de deflagrație, urmează să fie demolate și reconstruite integral.

Pentru desfășurarea lucrărilor, în zonă au fost aduse utilaje speciale, printre care o macara și o foarfecă pentru construcții. Totodată, a fost ridicat un perete de protecție cu o înălțime de aproximativ 30 de metri, destinat să securizeze zona liceului aflat în apropierea blocului.

Explozia s-a produs pe 17 octombrie 2025, într-un bloc cu opt etaje din cartierul Rahova. Deflagrația s-a soldat cu trei persoane decedate și alte 15 rănite.

,, A început demolarea controlată a etajelor 8-5, la blocul din Rahova.Este o intervenție excepțională, premieră în România. În acea zonă a avut loc deflagrația, astfel că pe casa scării și apoi în apartamente este imposibil de intrat. Iar cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții, dar și de la Comitetul pentru Situații de Urgență nu permit pătrunderea în bloc până când întreaga scară va fi pusă în siguranță. Vorbim despre protejarea vieților omenești! Suntem responsabili!”, se arată într-un mesaj publicat de Primăria Municipiului București.

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