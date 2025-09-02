FOTO | Cupa României și Cupa Județeană continuă în Alba: Ce meciuri urmează să se dispute
Cupa României și Cupa Județeană continuă în Alba
În weekend-ul 6-7 septembrie 2025, de la ora 17.00, se vor disputa meciurile eliminatorii din faza a doua a Cupei României la fotbal în Alba.
Citește și: A pornit la drum SuperLiga din Alba: În derby-ul rundei inaugurale, CS Ocna Mureș, succes la Galtiu, într-o zi specială
Conform tragerii la sorți organizate marți, 2 septembrie 2025, de AJF Alba programul disputelor este următorul:
*Rapid CFR Teiuș – VCG Vințu de Jos
*Arieșul Apuseni Baia de Arieș – Academia Șona
*Nicolae Linca Cergău – Limbenii Limba
Jocurile se desfășoară pe terenul primei echipe, considerată a fi organizatoare de joc.
În faza I s-au înregistrat rezultatele: AFC Kinder Teiuș – Rapid CFR Teiuș 2-3, Arieșul Apuseni Baia de Arieș – Cuprirom Abrud 5-0, Inter Ciugud – Limbenii Limba 0-2, Dacic Blandiana – VCG Vințu de Jos 1-1 (5-6 dldd), Nicolae Linca Cergău -Recolta Crăciunel 6-0.
Academia Șona s-a calificat direct în faza a 2-a.
Tot marți, 2 septembrie 2025, a fost stabilit prin tragere la sorți programul partidelor din aferturile de finală, programate duminică, 7 septeembrie 2025, în Cupa Județeană din Alba, competiție pentru echipe de Liga 5.
Partidele din sferturile de finală vor fi următoarele:
Mureșul Gâmbaș – Târnavele Tiur
Șoimii Ciumbrud – Voința Beldiu
Viitorul Răhău – ACS Sânmiclăuș
ACS Crăciunel – Gaz Metan Valea Lungă
În optimile de finală s-au consemnat rezultatele: Șoimii Ciumbrud – Progresul Fărău 6-6 (4-2 dldd), Mureșul Gâmbaș – Olimpic Berghin 2-1, Mureșul Șibot – Viitorul Răhău 0-3, Olimpia Petrisat – Târnavele Tiur 1-7, Spicul Bucerdea – Gaz Metan Valea Lungă 0-4, Viitorul Biia – ACS Sânmiclăuș 2-2 (6-7 dldd), Dacia Mihalț – ACS Crăciunel 1-2. Voința Beldiu s-a calificat direct în sferturi de finală.
