A pornit la drum SuperLiga din Alba: În derby-ul rundei inaugurale, CS Ocna Mureș, succes la Galtiu, într-o zi specială

A pornit la drum SuperLiga din Alba: În derby-ul rundei inaugurale, CS Ocna Mureș, succes la Galtiu

În derby-ul rundei inaugurale din SuperLiga de fotbal din Alba, CS Ocna Mureș a câștigat cu 3-2 partida din deplasare, de la Galtiu, cu Viitorul Sântimbru.

Succesul a venit într-o zi specială pentru fotbalul din orașul salin. Sâmbătă, 30 august, 2025 s-au împlinit 89 de ani de la primul meci de fotbal jucat în nocturnă în România. Pe 30 august 1936, echipa Solvay Uioara disputa sub lumina reflectoarelor primul meci din istoria fotbalului românesc jucat în nocturnă, pe stadionul din orașul Ocna Mureș.Luminile nocturnei de pe stadionul din Ocna Mureș au fost aprinse pe pe 30 august 1936, chiar de baronul Solvay. Protagoniste în partida inaugurală au fost echipa locală „Solvay”, înfinţată în 1933, și formația brașoveană „I.A.R.”. Gazdele au pierdut cu scorul de 2-4.

Totodată, sâmbătă, 30 august 2025, au fost marcați și 92 de ani de la înființarea clubului din Ocna Mureș, fondat în 1933 sub numele de Solvay Uioara, devenit mai târziu Soda Ocna Mureș și redenumit ulterior CS Ocna Mureș.

Iată și celelalte rezultate din prima etapă a SuperLigii Alba: Inter Unirea – Performanța Ighiu 2-1; Șurianu Săsciori (Școala de Fotbal Valea Frumoasei) – Industria Galda 0-5; AFC Micești – Sportul Câmpeni 2-0; ACS Oiejdea – CS Zlatna 1-1; Spicul Daia Română – Fortuna Lunca Mureșului 4-1.

