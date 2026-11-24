Fostul șef al IPJ Alba, Florin Dogaru, și alți patru inculpați, în fața instanței într-un dosar de trafic de influență
Fostul șef al IPJ Alba, Florin Dogaru, și alți patru inculpați, în fața instanței într-un dosar de trafic de influență
Un dosar penal în care apare numele fostului șef al Inspectoratului de Poliție Județean Alba, comisarul-șef Florin Constantin Dogaru, a fost înregistrat pe 23 noiembrie 2026 pe rolul Secției penale a instanței. Cauza are numărul unic 3711/107/2026 și are ca obiect traficul de influență (art. 291 din Codul penal). Se află în stadiul procesual „fond”.
Potrivit informațiilor de pe portalul instanțelor, în dosar sunt cinci inculpați: Florin Constantin Dogaru, Ioan George Moșneag, Mihai Ioan Furdui, Ilie Ștefănuț (consilier județean AUR) și Cătălin Gheorghe Nariță.
Calitatea de parte civilă o are Călin Marcel Lazea.
Nu a fost fixat încă niciun termen de judecată și nu există căi de atac.
Despre Florin Dogaru și Ioan George Moșneag, subcomisar în cadrul Biroului de control intern al IPJ Alba, au mai apărut relatări în spațiul public în iunie 2024.
Atunci, procurorii DNA Alba Iulia au pus în mișcare acțiunea penală în dosarul „mafiei lemnului” din Apuseni. Florin Dogaru era acuzat de abuz în serviciu, iar Ioan George Moșneag de divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice și de abuz în serviciu.
Potrivit DNA, în 2021-2022 polițiștii ar fi „protejat” interesele unor oameni de afaceri din exploatarea lemnului, prin modul în care și-ar fi exercitat atribuțiile față de doi agenți de poliție. Dogaru a fost schimbat din funcție în aceeași perioadă.
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