FOTO: CSȘ Blaj, rezultate excelente la volei masculin, Under 15 și Under 17

CSȘ Blaj, rezultate excelente la volei masculin, Under 15 și Under 17, sub comanda antrenorului Alexandru Man

Rezultate excelente înregistrate de CSȘ Blaj la volei masculin, în competițiile organizate de Federația Română de Volei, la două categorii competiționale, Under 15 (speranțe) Under 17. Cele două formații din „Mica Romă” sunt pregătite de antrenorul Alexandru Man, demn de remarcat fiind faptul că 6 voleibaliști (jumătate din efectiv) activează la ambele secțiuni de vârstă.

„Suntem în grafic cu amândouă echipele iar băieții merită toate aprecierile. La Under 15 nu am pierdut niciun meci și suntem calificați la turneul semifinal. La Under 17 mai avem nevoie de un succes pentru a ajunge la Elite. Sunt obiective intermediare atinse, întrucât scopul nostru este să ne calificăm la turneul final atât la Under 15 cât și la Under 17„, a spus antrenorul Alexandru „Delu” Man, cel care se identifică, de ani buni, cu performanța în voleiul blăjean la nivel de copii și juniori. De pildă, în acest an, la turneul final Under 15, găzduit de Blaj, CSȘ Blaj a încheiat pe locul 6 la nivel național.

Revenind la stagiunea curentă, la Under 17, CSȘ Blaj este pe locul secund în Seria G, în care mai activează și Total Sport Alba Iulia. Viitorul Cluj-Napoca a câștigat toate cele 9 meciuri (25 de puncte), iar CSȘ Blaj a strâns 16. La ultimul turneu au fost două victorii în minimum de seturi, cu LPS Bistrița și Total Sport Alba Iulia) și o înfrângere, 2-3, cu Viitorul Cluj-Napoca. Următorul turneu va fi în 6-8 februarie 2026, acasă, la Blaj.

La Under 15, Seria D este condusă de conjudețenele CS Ocna Mureș – 21 de puncte în 9 întâlniri (7 succese și două înfrângeri) și CSȘ Blaj (18 puncte, maximum, fără a pierde vreun set în cele 6 jocuri susținute), la mare distanță situându-se CSU UV Timișoara (10 puncte). Primele jocuri din anul viitor sunt prevăzute în perioada 30 ianuarie-1 februarie.

*Cu doi jucători la reprezentativa tricoloră

În 2025, CSȘ Blaj a trăit momente de mândrie, întrucât talentații voleibaliști Andrei Șuteu (centru) și Tudor Bălău (ridicător), ambii echipieri de bază, au făcut parte din lotul României prezent la Campionatele Europene Under 16 din Armenia.

Lot la Under 17: Nicolas Isăilă (libero), Alexandru Rusz, Răzvan Ion, Rareș Gliga, Andrei Șuteu, Paul Mărginean, Lucas Spătăcean, Alexandru Ion, Tudor Bălău, Cătălin Handrea, Andrei Suciu, Horea Luncean (cpt.).

Lot la Under 15: Alexandru Roșca (libero), Alexandru Rusz, Luca Buțu, Rareș Gliga, Robert Fole, Andrei Roșca, Ioan Pop, Cătălin Bucur (l), Tudor Bălău, Cătălin Handrea (cpt.), Andrei Suciu, Gabriel Poantă.

