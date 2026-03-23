FOTO | CSȘ Blaj, calificare la turneul final de volei masculin Speranțe: „Felicitări tuturor! Mulțumim părinților pentru susținere!”

CSȘ Blaj, calificare la turneul final de volei masculin Speranțe

CSȘ Blaj s-a calificat la turneul final de volei masculin Speranțe.

În urma turneului semifinal organizat la Zalău echipa pregătită de Alexandru Man s a calificat de pe locul 2 la turneul final.

Rezultatele de la Zalău au fost o victorie 3-0 in fata echipei LPS Bistrița si o înfrângere (0-3) cu echipa gazdă CSȘ Zalău 0-3.

Echipa din Blaj este formată din jucătorii: Handrea Cătălin cpt, Suciu Andrei, Rusu Rareș, Bălău Tudor, Rusz Alexandru, Roșca Andrei, Roșca Alexandru, Bucur Cătălin, Pop Ioan, Butu Luca, Flore Robert, Poanta Gabriel, Pulpă Maximilian.

„Felicitări tuturor! Mulțumim părinților pentru susținere!”, a transmis antrenorul Alexandru Man.

