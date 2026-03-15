FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, victorie externă la Bistrița, în play-out-ul SuperLigii feminine! Albaiuliencele, conduse de Marcel Rusu, au întors scorul

CSM Unirea Alba Iulia, victorie externă la Bistrița, în play-out-ul SuperLigii feminine! Albaiuliencele, conduse de Marcel Rusu, au întors scorul și au câștigat, 2-1 (1-1)
Vizitatoarele au întors scorul, prin reușitele semnate de Florentina Ancăș și Melinda Nagy. Formula „alb-negrelor” a fost compusă din Câmpean/cpt. – Banciu, Nagy, Ruvlia, Vincze, Bistrian, Sanchez, Băcanu, Căceanovschi, Ancăș, Laiu; rezerve Simișean, Cârjan, Toma, Vasquez, Stan. Șuveț. Antrenori: Marcel Rusu, Adrian Lopăzan, Ionuț Grozav și Petre Clep
S-a consemnat prima victorie externă a stagiunii în curs și totodată o revanșă după cel mai drastic eșec al sezonului, 0-4, în 22 noiembrie, la Bistrița.
Este al doilea succes al anului, din tot atâtea jocuri, pentru echipa condusă de antrenorul Marcel Rusu și totodată primul eșec al gazdelor. Grație acestul succes, unirstele (17 puncte, golaveraj 4-1) s-au apropiat la un punct de adversare (18, golaveraj 4-2), în ierarhie mai fiind Atletic Olimpia Gherla (11, golaveraj 1-3) și Vasa Femina Odorheiu Secuiesc (6, golaveraj 1-4).
Miercuri, 18 martie, la Micești, este disputa cu Vasas Femina (ora 14.00), iar duminică, 22 martie, deplasare la Gherla.
A fost primul meci disputat după pauza competițională cauzată de acțiunile loturilor naționale, răstimp în care CSM Unirea Alba Iulia a avut convocări pentru 4 jucătoare Sara Câmpean și Claudia Bistrian (România), Idelys Yarie Vazquez (Pueto Rico) și Elina Coceanovschi (Republica Moldova)
