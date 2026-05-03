CSM Unirea Alba Iulia, remiză la Bistrița, în derby-ul play-out-ului la fotbal feminin | Claudia Bistrian, reușită de senzație, de la 40 de metri

CSM Unirea Alba Iulia, remiză la Bistrița, scor 1-1 (0-0), în derby-ul play-out-ului SuperLigii la fotbal feminin | Claudia Bistrian, reușită de senzație, de la 40 de metri

CSM Unirea Alba Iulia a remizat în deplasare cu Gloria Bistrița, scor 1-1 (0-0), în derby-ul primrlor două clasate din play-out-ul SuperLigii feminine de fotbal.

Gazdele au deschis scorul în minutul 63, iar „alb-negrele” au egalat grație unei execuții de senzație semnate de Claudia Bistrian, șut de la 40 de metri în vinclu al internaționalei „tricolore”, fostă echipieră a gazdelor.

Este prima remiză din play-out între cele două protagoniste ale play-out-ului, „alb-negrele” câștigând ambele confruntări anterioare (2-1 și 2-0).

„Un egal foarte muncit. Țin să felicit fetele pentru rezultat și efortul depus. Una pesta alta suntem pe un drum bun”, a spus antrenorul Marcel Rusu

CSM Unirea: Cîmpeanu/cpt. – Banciu, Nagy, Ruvila, Vincza – Sanchez, Băcanu – Bistrian, Coceanovschi, Șuveț – Ancăș; au mai intrat Vazquez, Laiu; rezerve Sibișan, Cîrjan, Toma, Stan. Antrenor Marcel Rusu. O singură înfrângere în 11 jocuri disputate în 2026 (0-3 în Cupa României, cu Csikszereda Miercurea Ciuc) a înregistrat CSM Unirea Alba Iulia.

Anterior, CSM Unirea Alba Iulia s-a impus clar, 5-0 (1-0), cu Rapid în ultima etapă a grupei B din Cupa României, cu o triplă Bistrian, Băcanu, Cîrjan. După 8 runde, Gloria are 31 de puncte, iar CSM Unirea Alba Iulia 29 (5 victorii și 3 remize, golaveraj 14-3). Formația albaiuliană este neînvinsă în această fază a stagiunii. Urmează partida internă, duminică, 10 mai, la ora 15.00, pe „Cetate”, cu Vasas Femina Odorheiu Secuiesc

Foto: CSM Unirea Alba Iulia feminin

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI