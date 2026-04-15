Ovidiu Maier, simbolul Ardealului, pe „Cetate”! „Motanul” dă lovitura de începere la partida CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Tășnad, sâmbătă, 18 aprilie

Dan HENEGAR

Ovidiu Maier, revine pe „Cetate”! „Motanul” dă lovitura de începere la partida CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Tășnad, sâmbătă, 18 aprilie

Ocnamureșeanul Ovidiu Maier, unul dintre cei mai iubiți jucători din istoria Unirii Alba Iulia, revine pe „Cetate”, sâmbătă, 18 aprilie, la ora 17.00, pentru a da lovitura de începere a partidei dintre CSM Unirea Alba Iulia și Unirea Tășnad.

Citește și: Ovidiu Maier revine la… CSM Unirea Alba Iulia, într-o funcție administrativă! Lovitură de imagine pentru „alb-negri

Întâlnirea dintre CSM Unirea Alba Iulia și Unirea Tășnad, contând pentru etapa a 3-a a play-off-ului Ligii 3, va avea un invitat de marcă, pe legendarul Ovidiu Maier. Ultima dată când acesta s-a aflat pe arena albaiuliană a fost în 2023, cu prilejul Centanarului clubului albaiulian, într-o partidă a gloriilro uniriste.

Acesta s-a mai aflat într-o asemenea ipostază în urmă cu 3 ani, în martie 2023, când a dat lovitura de începere a confruntării dintre CSM Unirea Alba Iulia și Avântul Reghin, scor 4-0. Atunsi s-a vehiculat varianta că Maier va reveni în Cetatea Marii Uniri, într-o funcție administrativă a clubului „alb-negru”, dar în ceel din urmă, demersul nu s-a mai concretizat!

Ovidiu Maier (55 de ani) reprezintă un simbol fotbalistic al Albei și al Ardealului

Ovidiu Maier a jucat la Unirea Alba Iulia în perioada 2002-2005, când s-a reușit prima promovare în Divizia A și echipa a terminat primul sezon în elită pe poziția a 6-a, cea mai bună clasare din istorie.

CSO Voluntari, prima echipă calificată în finala Diviziei A1 2025-2026 la volei feminin: Va fi Blajul adversara sa?

Lucian Dărămuș

14 aprilie 2026

CSO Voluntari este prima echipă calificată în finala Diviziei A1, ediția 2025-2026, la volei feminin. Echipa din Ilfov a tranșat în favoarea sa duelul cu Dinamo București din semifinale.

Nicolae Stanciu, posibilă revenire în SuperLiga, la echipa momentului

Ioana Oprean

14 aprilie 2026

Căpitanul echipei naționale de fotbal a României, albaiulianul Nicolae Stanciu, ar putea reveni în SuperLiga. Oficialii de la „U" Cluj, liderul SuperLigii, monitorizează cu mare atenție situația căpitanului naționalei de seniori și ar fi favorită pentru a-și asigura serviciile acestuia din vara anului 2026.

LPS CSU Alba Iulia, la turneul final Under 15 la baschet feminin! | La Alba Iulia, turneu semifinal Under 16, în perioada 24-26 aprilie

Dan HENEGAR

14 aprilie 2026

LPS CSU Alba Iulia a realizat o performanță notabilă, calificându-se la turneul final Under 15 la baschet feminin. Echipa pregătită de antrenorul Valentin […]

