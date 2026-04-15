Ovidiu Maier, simbolul Ardealului, pe „Cetate”! „Motanul” dă lovitura de începere la partida CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Tășnad, sâmbătă, 18 aprilie
Ocnamureșeanul Ovidiu Maier, unul dintre cei mai iubiți jucători din istoria Unirii Alba Iulia, revine pe „Cetate”, sâmbătă, 18 aprilie, la ora 17.00, pentru a da lovitura de începere a partidei dintre CSM Unirea Alba Iulia și Unirea Tășnad.
Întâlnirea dintre CSM Unirea Alba Iulia și Unirea Tășnad, contând pentru etapa a 3-a a play-off-ului Ligii 3, va avea un invitat de marcă, pe legendarul Ovidiu Maier. Ultima dată când acesta s-a aflat pe arena albaiuliană a fost în 2023, cu prilejul Centanarului clubului albaiulian, într-o partidă a gloriilro uniriste.
Acesta s-a mai aflat într-o asemenea ipostază în urmă cu 3 ani, în martie 2023, când a dat lovitura de începere a confruntării dintre CSM Unirea Alba Iulia și Avântul Reghin, scor 4-0. Atunsi s-a vehiculat varianta că Maier va reveni în Cetatea Marii Uniri, într-o funcție administrativă a clubului „alb-negru”, dar în ceel din urmă, demersul nu s-a mai concretizat!
Ovidiu Maier (55 de ani) reprezintă un simbol fotbalistic al Albei și al Ardealului
Ovidiu Maier a jucat la Unirea Alba Iulia în perioada 2002-2005, când s-a reușit prima promovare în Divizia A și echipa a terminat primul sezon în elită pe poziția a 6-a, cea mai bună clasare din istorie.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
