FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – Progresul Pecica 6-1 (4-1) | Liderul, „set” pe „Cetate” și a doua victorie consecutivă din retur

CSM Unirea Alba Iulia – Progresul Pecica 6-1 (4-1), în etapa a 13-a din Liga 3 | Liderul, victorie facilă, a doua consecutivă din retur, după o evoluție concludentă

CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din Liga 3, a câștigat lejer pe „Cetate” disputa cu Progresul Pecica, scor 6-1 (4-1). Uniriștii s-au impus după un joc controlat cu autoritate, fiind la puține secvențe de a se detașa în ierarhie (Poli Timișoara s-a impus în prelungiri la Șag)

Un meci fără istoric, adjudecat de prima clasată, „alb-negrii” impunându-se fără emoții în etapa a 13-a. La fel ca la Cugir, etapa anterioară, iarăși s-a remarcat atacantul Ștefan Blănaru, autorul unei duble, acesta obținând și un penalty.

Zarurile au fost aruncate după o jumătate de joc, cu gazdele având un avantaj confortabil pe tabelă.

Un start dens de meci cu 4 reușite în niciun sfert de oră. Scorul l-a deschis Fetița (3, cap la lovitura liberă executată de Gavrilă), iar egalitatea a fost restabilită rapid (Olăroiu, 5, reluare în stânga lui Herlea, portar care a debutat la „alb-negrii”). Uniriștii au reluat asaltul și au marcat rapid alte două goluri: Giurgiu (8, penalty obținut de Blănaru, faultat de Bekono) și Blănaru (13, lansat în adâncime de Fetița). Experimentatul atacant a realizat dubla (23, cu un șut în diagonală, din careu, la o acțiune Glonț). Jocul a scăzut în intensitate, deși au fost oportunități la ambele buturi. Golda (62) a majorat avantajul după un șut în bară și o recuperare (după o lansare Tănase).

În minutul 79 a intrat în teren și Rareș Stanciu, fratele lui Nicolae Stanciu, căpitanul primei reprezentative, înlocuindu-l pe Glonț, care la faza anterioară a trimis în bara dreaptă. în minutul 90+1, Szijj a parafat rezultatul final, cu o reluare din careu, sub bară

Trei puncte firești adjudecate de gruparea albaiuliană în fața unui adversar modest, care a piedut trena luptei pentru play-off, după eșecuri consecutive în deplasare.

CSM Unirea: Herlea – Szijj, Ardei, Giosu, Giurgiu/cpt. – Golda ( 66, Jorza), Gavrilă (46, Tănase), Ardeiu, Glonț (79, R. Stanciu) – Fetița (86, A. Pop), Blănaru (66, Banyoi); rezerve Roman, Lambru, Pîntea, Banu. Antrenor Alexandru Pelici.

Foto: Lucian DANCIU

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI