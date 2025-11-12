CSM Unirea Alba Iulia, criză în zona centrală a defensivei | Vomir și Balaur, absenți în confruntarea cu Progresul Pecica, programată vineri, la ora 14.00, pe „Cetate”

CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din Liga 3, la egalitate de puncte cu Poli Timișoara, are probleme în zona centrală a defensivei înaintea confruntării cu Progresul Pecica, de vineri, 14 noiembrie, de la ora 14.00, de pe „Cetate”.

În jocul contând pentru etapa a 13-a, a doua din retur, „alb-negrii” nu pot conta, din motive medicale pe titularii obișnuiți, Vomir și Balaur, astfel că antrenorul Alexandru Pelici are soluții limitate în centrul apărării, respectiv pe Ardei și Giosu, cuplul cu care a încheiat disputa precedentă de la Cugir. În plus, va absenta, fiind suspendat, și mijlocașul V. Borcea.

Tudor Vomir s-a accidentat în confruntarea de la Ghiroda și Giarmata Vii (o leziune la bicepsul femural), iar căpitanul Ionuț Balaur a suferit o întindere la ligamentele colaterale în disputa de la Cugir (după un atac al lui Petra). Totuși, veștile sunt cât de cât îmbucurătoare, iar cei doi fundași ar putea reveni mai devreme decât se anticipa pe gazon, respectiv, dacă nu se vor ivi complicații, chiar de săptămâna viitoare, în disputa externă cu Viitorul Arad.

La precedenta dispută în fața fanilor, acum 3 săptămâni, CSM Unirea Alba Iulia a pierdut derby-ul cu Poli Timișoara, înfrângere urmată de două jocuri în deplasare, la Ghiroda și Giarmata Vii (1-1) și Metalurgistul Cugir (4-0).

