Sport

FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – Kids Tâmpa Brașov 4-0 (1-0) | În ultimul meci de verificare, prima victorie a „alb-negrilor”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

CSM Unirea Alba Iulia – Kids Tâmpa Brașov 4-0 (1-0) | În ultimul meci de verificare, prima victorie a „alb-negrilor”. Concluziile lui Militaru înaintea debutului sezonului

În ultimul meci de verificare, CSM Unirea Alba Iulia – Kids Tâmpa Brașov 4-0 (1-0), pe „Cetate”, în fapt prima victorie a „alb-negrilor” în această iarnă, sub comanda lui Dragoș Militaru.

Citește și: Antrenorul Dragoș Militaru (CSM Unirea Alba Iulia), concluzii după cantonamentul divizionarei terțe în Antalya: „Ne-am atins multe dintre obiective”

Formația de pe penultima poziție în Seria 4 din eșalonul terț a fost adversarul perfect pentru liderul Seriei 7, care a câștigat clar, grație reușitelor semnate de Borcea (7), Miclăuș (47), Golda (85), Fetița (89), ultimele două, din pasele lui Pîntea, în fața unei asistențe extrem de reduse, sub 100 de spectatori (a contat și vremea potrivnică). Scorul a fost egal la bare, 2-2 (pentru gazde Mihaiu, 37 și Ardeiu, 65, vizitatorii – ambele în actul secund). De consemnat și debutul în distribuția albaiuliană a portarului Răzvan Ducan, acesta apărând un penalty în intervalul suplimentar în care s-a mai jucat (echipele au decis ca întâlnirea să fie prelungită cu 20 de minute).

În această iarnă, amicalele „alb-negrilor au fost: 0-2 cu CSC Șelimbăr, 1-1 cu Corvinul Hunedoara, iar în Antalya: 1-2 cu FC Toktogul, 1-1 cu FC Neftchi Kochkor-Ata (ambele Kârgâzstan), 2-2 cu Braband IF (Danemarca). În prima etapă este meciul CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj, sâmbătă, 28 februarie, la ora 14.00, pe „Cetate”.

„În marea majoritate a meciurilor am încercam să dăm minute aproximativ egale tuturor jucătorilor pentru a ne face o părere clară. Am încheiat cu bine această perioadă de 6 săptămâni, cu 6 amicale și sunt bucuros că toate lumea este OK. Mihaiu mai are nevoie de timp. Nu ne-au interesat atât de mult rezultatele din amicale, în acest ultim joc ne-am propus să ne pregătim să câștigăm. Primul unsprezece o să-l stabilim vineri, avem o oarecare idee, dar mă interesează atitudinea jucătorilor din această săptămână”, a concluzionat Dragoș Militaru.

CSM Unirea: Ștefan (58, Roman; 83, Ducan) – Szijj (72, Banu), Ardei (78, Balaur), Vomir (78, Giosu), Giurgiu (72, Fetița) – Gavrilă (65, Jorza), Ardeiu (72, Ondreykovicz), Borcea (65, Golda), Miclăuș (72, Lambru), Blănaru (72, Banyoi), Mihaiu (58, Pîntea); a mai intrat în timpul suplimentar Glonț; în lot Herlea, Butnariu, R. Stanciu, Jurj, Indrei și Câștariu (ambii indisponibili).

Foto: Lucian DANCIU

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Aiudeanul Levi Polgar va lua startul în 2026 în jungla Malaeziei la o competiție de alergare montană de elită: „Voi purta cu cinste steagul României pe numărul de concurs”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 50 de minute

în

21 februarie 2026

De

Aiudeanul Levi Polgar va lua startul în 2026 în jungla Malaeziei la o competiție de alergare montană de elită Ultramaratonistul aiudean Levi Polgar va lua startul, în 12 septembrie 2026, la MALAYSIA100 Malaysia Ultra-Trail by UTMB (MALAYSIA100). Este vorba de o competiție de alergare montană (trail running) de elită, desfășurată în Malaezia, care face parte […]

Citește mai mult

Sport

Mircea Lucescu va conduce România la meciurile decisive din play-off-ul pentru Cupa Mondială: Anunțul FRF

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

21 februarie 2026

De

Mircea Lucescu va conduce România la meciurile decisive din play-off-ul pentru Cupa Mondială Federaţia Română de Fotbal a anunțat, sâmbătă, 21 februarie 2026, că selecţionerul Mircea Lucescu va fi prezent pe banca tehnică a echipei naţionale a României la meciurile din play-off-ul de calificare pentru Cupa Mondială. Decizia a fost luată în urma evaluărilor medicale […]

Citește mai mult

Sport

Viitorul Sântimbru, o nouă victorie, 2-0 cu LPS Sebeș Under 19, într-un joc amical în nocturnă

Dan HENEGAR

Publicat

acum 9 ore

în

21 februarie 2026

De

Viitorul Sântimbru, o nouă victorie, 2-0 cu LPS Sebeș Under 19, într-un joc amical în nocturnă, pe „Pielarul” Viitorul Sântimbru, liderul SuperLigii Alba, a repurtat o nouă victorie în meciurile amicale din această iarnă, 2-0 (2-0), în nocturnă, cu LPS Sebeș Under 19, pe Stadionul „Pielarul”. Citește și: Viitorul Sântimbru, set la zero în amicalul […]

Citește mai mult