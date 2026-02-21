FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – Kids Tâmpa Brașov 4-0 (1-0) | În ultimul meci de verificare, prima victorie a „alb-negrilor”
CSM Unirea Alba Iulia – Kids Tâmpa Brașov 4-0 (1-0) | În ultimul meci de verificare, prima victorie a „alb-negrilor”. Concluziile lui Militaru înaintea debutului sezonului
În ultimul meci de verificare, CSM Unirea Alba Iulia – Kids Tâmpa Brașov 4-0 (1-0), pe „Cetate”, în fapt prima victorie a „alb-negrilor” în această iarnă, sub comanda lui Dragoș Militaru.
Citește și: Antrenorul Dragoș Militaru (CSM Unirea Alba Iulia), concluzii după cantonamentul divizionarei terțe în Antalya: „Ne-am atins multe dintre obiective”
Formația de pe penultima poziție în Seria 4 din eșalonul terț a fost adversarul perfect pentru liderul Seriei 7, care a câștigat clar, grație reușitelor semnate de Borcea (7), Miclăuș (47), Golda (85), Fetița (89), ultimele două, din pasele lui Pîntea, în fața unei asistențe extrem de reduse, sub 100 de spectatori (a contat și vremea potrivnică). Scorul a fost egal la bare, 2-2 (pentru gazde Mihaiu, 37 și Ardeiu, 65, vizitatorii – ambele în actul secund). De consemnat și debutul în distribuția albaiuliană a portarului Răzvan Ducan, acesta apărând un penalty în intervalul suplimentar în care s-a mai jucat (echipele au decis ca întâlnirea să fie prelungită cu 20 de minute).
În această iarnă, amicalele „alb-negrilor au fost: 0-2 cu CSC Șelimbăr, 1-1 cu Corvinul Hunedoara, iar în Antalya: 1-2 cu FC Toktogul, 1-1 cu FC Neftchi Kochkor-Ata (ambele Kârgâzstan), 2-2 cu Braband IF (Danemarca). În prima etapă este meciul CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj, sâmbătă, 28 februarie, la ora 14.00, pe „Cetate”.
„În marea majoritate a meciurilor am încercam să dăm minute aproximativ egale tuturor jucătorilor pentru a ne face o părere clară. Am încheiat cu bine această perioadă de 6 săptămâni, cu 6 amicale și sunt bucuros că toate lumea este OK. Mihaiu mai are nevoie de timp. Nu ne-au interesat atât de mult rezultatele din amicale, în acest ultim joc ne-am propus să ne pregătim să câștigăm. Primul unsprezece o să-l stabilim vineri, avem o oarecare idee, dar mă interesează atitudinea jucătorilor din această săptămână”, a concluzionat Dragoș Militaru.
CSM Unirea: Ștefan (58, Roman; 83, Ducan) – Szijj (72, Banu), Ardei (78, Balaur), Vomir (78, Giosu), Giurgiu (72, Fetița) – Gavrilă (65, Jorza), Ardeiu (72, Ondreykovicz), Borcea (65, Golda), Miclăuș (72, Lambru), Blănaru (72, Banyoi), Mihaiu (58, Pîntea); a mai intrat în timpul suplimentar Glonț; în lot Herlea, Butnariu, R. Stanciu, Jurj, Indrei și Câștariu (ambii indisponibili).
Foto: Lucian DANCIU
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Aiudeanul Levi Polgar va lua startul în 2026 în jungla Malaeziei la o competiție de alergare montană de elită: „Voi purta cu cinste steagul României pe numărul de concurs”
Aiudeanul Levi Polgar va lua startul în 2026 în jungla Malaeziei la o competiție de alergare montană de elită Ultramaratonistul aiudean Levi Polgar va lua startul, în 12 septembrie 2026, la MALAYSIA100 Malaysia Ultra-Trail by UTMB (MALAYSIA100). Este vorba de o competiție de alergare montană (trail running) de elită, desfășurată în Malaezia, care face parte […]
Mircea Lucescu va conduce România la meciurile decisive din play-off-ul pentru Cupa Mondială: Anunțul FRF
Mircea Lucescu va conduce România la meciurile decisive din play-off-ul pentru Cupa Mondială Federaţia Română de Fotbal a anunțat, sâmbătă, 21 februarie 2026, că selecţionerul Mircea Lucescu va fi prezent pe banca tehnică a echipei naţionale a României la meciurile din play-off-ul de calificare pentru Cupa Mondială. Decizia a fost luată în urma evaluărilor medicale […]
Viitorul Sântimbru, o nouă victorie, 2-0 cu LPS Sebeș Under 19, într-un joc amical în nocturnă
Viitorul Sântimbru, o nouă victorie, 2-0 cu LPS Sebeș Under 19, într-un joc amical în nocturnă, pe „Pielarul” Viitorul Sântimbru, liderul SuperLigii Alba, a repurtat o nouă victorie în meciurile amicale din această iarnă, 2-0 (2-0), în nocturnă, cu LPS Sebeș Under 19, pe Stadionul „Pielarul”. Citește și: Viitorul Sântimbru, set la zero în amicalul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Medici agresați în timp ce resuscitau pacienți. Raed Arafat: „Toleranță zero față de violență, mai ales atunci când aceasta este îndreptată împotriva salvatorilor”
Medici agresați în timp ce resuscitau pacienți. Raed Arafat: „Toleranță zero față de violență, mai ales atunci când aceasta este...
Economistul Radu Georgescu: Creșterea taxelor a dus la prăbușirea consumului. Nu-mi aduc aminte când s-au mai închis atât de multe restaurante
Economistul Radu Georgescu: Creșterea taxelor a dus la prăbușirea consumului. Nu-mi aduc aminte când s-au mai închis atât de multe...
Știrea Zilei
FOTO | Inimă uriașă „construită” din propriile corpuri de elevii și profesorii unui colegiu din Alba în prag de Dragobete 2026: „Cel mai puternic simbol al vieții și al iubirii”
Inimă uriașă „construită” din propriile corpuri de elevii și profesorii unui colegiu din Alba în prag de Dragobete 2026: „Cel...
6 martie 2026 | Start oficial al programului „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”, la Sala Unirii: Cine sunt invitații de onoare
Start oficial al programului „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”, la Sala Unirii: Cine sunt invitații de onoare Vineri,...
Curier Județean
Primăria Alba Iulia a cumpărat peste 100 de bănci din materiale ecologice care vor fi amplasate pe domeniul public: Achiziție în valoare de peste 40.000 de euro
Primăria Alba Iulia a cumpărat peste 100 de bănci din materiale ecologice care vor fi amplasate pe domeniul public Primăria...
„Postul Mare, o eliberare de sub stăpânirea răului”: Mesajul Părintelui Arhiepiscop Irineu cu prilejul începutului Postului Sfintelor Paști 2026
„Postul Mare, o eliberare de sub stăpânirea răului”: Mesajul Părintelui Arhiepiscop Irineu cu prilejul începutului Postului Sfintelor Paști 2026 Postul...
Politică Administrație
FOTO | Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, prezentat seniorilor care domiciliază în zonă
Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, prezentat seniorilor care domiciliază în...
Comunicat de presă | PSD solicită PNL și USR să înceteze disputa care blochează reforma de relansare economică
PSD solicită PNL și USR să înceteze disputa care blochează reforma de relansare economică PSD face apel la PNL și...
Opinii Comentarii
21 februarie: 122 de ani de la moartea lui Sava Henția, unul dintre marii maeștri ai picturii românești
21 februarie: 122 de ani de la moartea lui Sava Henția, unul dintre marii maeștri ai picturii românești Vineri, 21...
21 februarie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Timotei, cel din Simboli
21 februarie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Timotei, cel din Simboli Despre viața Sfântului Cuvios Timotei se cunosc...