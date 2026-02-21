FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – Kids Tâmpa Brașov 4-0 (1-0) | În ultimul meci de verificare, prima victorie a „alb-negrilor”

CSM Unirea Alba Iulia – Kids Tâmpa Brașov 4-0 (1-0) | În ultimul meci de verificare, prima victorie a „alb-negrilor”. Concluziile lui Militaru înaintea debutului sezonului

În ultimul meci de verificare, CSM Unirea Alba Iulia – Kids Tâmpa Brașov 4-0 (1-0), pe „Cetate”, în fapt prima victorie a „alb-negrilor” în această iarnă, sub comanda lui Dragoș Militaru.

Formația de pe penultima poziție în Seria 4 din eșalonul terț a fost adversarul perfect pentru liderul Seriei 7, care a câștigat clar, grație reușitelor semnate de Borcea (7), Miclăuș (47), Golda (85), Fetița (89), ultimele două, din pasele lui Pîntea, în fața unei asistențe extrem de reduse, sub 100 de spectatori (a contat și vremea potrivnică). Scorul a fost egal la bare, 2-2 (pentru gazde Mihaiu, 37 și Ardeiu, 65, vizitatorii – ambele în actul secund). De consemnat și debutul în distribuția albaiuliană a portarului Răzvan Ducan, acesta apărând un penalty în intervalul suplimentar în care s-a mai jucat (echipele au decis ca întâlnirea să fie prelungită cu 20 de minute).

În această iarnă, amicalele „alb-negrilor au fost: 0-2 cu CSC Șelimbăr, 1-1 cu Corvinul Hunedoara, iar în Antalya: 1-2 cu FC Toktogul, 1-1 cu FC Neftchi Kochkor-Ata (ambele Kârgâzstan), 2-2 cu Braband IF (Danemarca). În prima etapă este meciul CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj, sâmbătă, 28 februarie, la ora 14.00, pe „Cetate”.

„În marea majoritate a meciurilor am încercam să dăm minute aproximativ egale tuturor jucătorilor pentru a ne face o părere clară. Am încheiat cu bine această perioadă de 6 săptămâni, cu 6 amicale și sunt bucuros că toate lumea este OK. Mihaiu mai are nevoie de timp. Nu ne-au interesat atât de mult rezultatele din amicale, în acest ultim joc ne-am propus să ne pregătim să câștigăm. Primul unsprezece o să-l stabilim vineri, avem o oarecare idee, dar mă interesează atitudinea jucătorilor din această săptămână”, a concluzionat Dragoș Militaru.

CSM Unirea: Ștefan (58, Roman; 83, Ducan) – Szijj (72, Banu), Ardei (78, Balaur), Vomir (78, Giosu), Giurgiu (72, Fetița) – Gavrilă (65, Jorza), Ardeiu (72, Ondreykovicz), Borcea (65, Golda), Miclăuș (72, Lambru), Blănaru (72, Banyoi), Mihaiu (58, Pîntea); a mai intrat în timpul suplimentar Glonț; în lot Herlea, Butnariu, R. Stanciu, Jurj, Indrei și Câștariu (ambii indisponibili).

